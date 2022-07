Teknologi Baru Pengencangan Kulit Kelas Dunia Hadir di Indonesia

TAMPIL cantik dan awet muda sepertinya sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Hal ini dapat diperkuat dengan gaya hidup yang berubah dimana banyak diantaranya face treatment menjadi kebutuhan yang diutamakan.

Data Survey Jakpat pada tahun 2021 menyebutkan bahwa 76 % wanita Indonesia merasa gejala penuaan diri merupakan masalah serius yang perlu diatasi dan berbicara mengenai aging tentu tidak hanya memperbaiki tekstur kulit saja yang terpenting tetapi juga mengencangkan kulit.

Hal inilah salah satu pertimbangan hadirnya teknologi pengencangan kulit terbaru “Morpheus 8” yang telah terinstal sekitar 11.000 unit terbanyak di dunia kini hadir di Indonesia .

"Hal ini sejalan dengan misi regenesis Indonesia yang selalu menghadirkan teknologi terbaru di kelasnya yang penuh dengan inovasi dan teknologi canggih," papar Ron Pirolo selaku Direktur dan Founder Regenesis Indonesia dalam keterangan pers, Sabtu (30/7).

Baca juga: Ini Tanda-Tanda Kosmetika Anda Sudah Tidak Layak Pakai

Gejala penuaan kulit dari mulai tahap awal hingga tahap keempat seperti permukaan kulit & warna yang tidak rata, keriput, bekas jerawat, dan kulit kendur.

"Permasalahan penuaan kulit dini dapat diatasi dengan Morpheus 8 dengan metode penghantaran energi panas, juga radio frekuensi yang dihantarkan melalui jarum ukuran sangat kecil (micro needle)," ujar Fransiska Simamora selaku Marketing Manager Regenesis.

"Metode ini telah terbukti dapat menghasilkan perbaikan secara signifikan dari gejala penuaan kulit tersebut.," katanya.

Pada acara Grand Launching Morpheus 8 di Hotel Sheraton Jakarta Selatan, Sabtu (30/7), juga menghadirkan pembicara Internasional dari Italia dr.Pier Paolo Rovatti (dokter bedah plastik ) yang telah memiliki 38 jurnal publikasi baik nasional ataupun internasional.

dr.Pier Paolo Rovatti berbagi pengalamannya dalam penggunaan teknologi tercanggih Morpheus 8.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dokter bedah plastik dari Italia ini memilih terapi dengan Morpheus 8 dikarenakan telah mendapatkan FDA Approved.

Tak hanya itu, teknologi Morpheus 8 telah banyak meraih penghargaan internasional seperti “Minimal Invasive Device of The Year” tahun 2020, “Product Innovation of The Year” tahun 2021 dan “Best Skin-Tightening Microneedling Treatment Award Winner 2022”.

dr Hafiza Fathan,SpKK, PGC pemilik klinik Kecantikan Dermis Jakarta Selatan, mengatakan bahwa dirinya menyukai teknologi dari Morpheus 8 dari AS karena memiliki ukuran micro needle yang beragam.

Kegunaan micro needles juga luas sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dalam berbagai kondisi kulit baik itu di muka ataupun di tubuh.

Misalnya, pengunaan micro needles pada area tubuh seperti pada stretchmark, kulit kendur ataupun berkerut.

"Dengan metode yang sama seperti pengaplikasikan di wajah alat ini dapat memberikan hasil yang significant," kata dr. Hafiza.

"Selain itu juga ternyata merupakan teknologi yang pertama yang diakui FDA yang dapat dipergunakan dalam area tubuh dengan kedalaman 8 mm," paparnya.

Beliau juga menambahkan bahwa proses selama treatment lebih praktis serta pasien akan merasa nyaman karena tentu selain non-invasive juga memiliki minimal down time.

"Sehingga sangat cocok bagi pasien yang mengharapkan hasil yang instan dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi," jelasnya.

Kehadiran teknologi pengencangan kulit terbaru kelas dunia ini akan semakin memberikan solusi terbaik bagi kaum hawa khususnya dalam menjaga kekencangan dan tekstur kulitnya dan selalu tampil muda.

Serta bagi pemilik bisnis kecantikan di Indonesia menjadi hal yang wajib untuk dapat menghadirkan teknologi ini di kliniknya.

Hal ini dapat terlihat dari antusias para tamu undangan yang hadir pada saat Grand Launching dan banyaknya pertanyaan yang diangkat. (RO/OL-09)