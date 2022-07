Fokus Lingkungan, Pendidikan, dan UMKM, Perhutani Raih CSR Award V 2022

PERUM Perhutani tetap memfokuskan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) pada aspek lingkungan, pendidikan, dan pengembangan UMKM untuk mempercepat kebangkitan ekonomi nasional menyusul.

Kebijakan Perhani tersebut telah mengantarkan meraih dua penghargaan Indonesia CSR Award-V-2022 dari Economic Review.

Sekretaris Perusahaan Perhutani, Asep Dedi Mulyadi, mengatakan ajang CSR Award-V-2022 mengusung tema ”Recover Together – Stronger Together” - ”Corporate Social Responsibility for the Nation and State of the Republic of Indonesia” .

CSR Award-V-2022 diselenggarakan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada perusahaan di Indonesia yang memiliki program-program CSR yang mampu mengelola risiko dan dampak (negatif dan positif) perusahaan, bermanfaat dalam jangka panjang bagi penerima, dan berkontribusi bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Terkait prestasi Perhutani meraih CSR Award-V-2022, Asep berharap penghargaan ini dapat memacu semangat Perhutani untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Baca juga: Kegiatan CSR Berdampak pada Bisnis Perusahaan yang Berkelanjutan



Dia menyampaikan bahwa ke depan, Perum Perhutani akan terus berkomitmen untuk mendukung program CSR atau (TJSL), sehingga dapat berperan aktif untuk mengoptimalkan bisnis di sektor kehutanan serta peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

“Pada Tahun 2022, kami tetap fokus dalam menyalurkan bantuan pada bidang lingkungan, pendidikan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan,” jelas Asep seusai acara di Bina Karna Auditorium, Bidakara Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (28/07).

Upaya tersebut, lanjut Asep, bertujuan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19, pemulihan lingkungan, dan penguatan pendidikan.”

Penghargaan CSR Award-V-2022, diberikan Tenaga Ahli Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Pramu Risanto dan CEO Economic Review Irlisa Rachmadiana kepada Direktur Utama Perum Perhutani yang diwakili Sekretaris Perusahaan Asep Dedi Mulyadi berupa penghargaan The Best SDG’s Program Implementation- 2022 “Climate Action" dan ‘The Best Head of Corporate Secretary for Corporate Social Responsibility – 2022’.

Dalam acara penyerahan CSR Award-V-2022, sebagai keynote speech, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Winarni Dien Monoarfa menyampaikan bahwa Ajang CSR Award merupakan awal kebangkitan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan permasalahan global lainnya.

Ia juga menuturkan bahwa Pemerintah dan instansi lainnya bahu-membahu menerapkan value 17 SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Program ini dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan serta perubahan iklim yang terjadi di dunia," jelasnya.

"Rencana pada tahun 2045 pembangunan di Indonesia sudah merata dan tidak ada lagi isu kesenjangan sosial, kemiskinan penduduk, kelaparan dan rendahnya pendidikan dengan keberadaan program CSR perusahaan,” kata Winarni.

Pada sambutannya Irlisa Rachmadiana menjelaskan bahwa dalam proses penilaian CSR Award V 2022 terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Daimond, Gold & Silver.

Penilainan tersebut dikelompokan berdasarkan proses manajemen instansi/perusahaan dalam mengimplementasi program CSR di masyarakat, dan dari 600 instansi/perusahaan yang terdaftar untuk dilakukan penjurian terdapat 17 instansi/perusahaan yang berhak sebagai juara dalam ajang CSR Award V 2022.

“Para instansi/perusahaan telah menerapkan menerapkan value 17 SDGs. Selanjutnya para pemenang ini dikelompokan sesuai dengan bentuk instansinya mulai dari BUMN, BUMD, swasta dan yayasan sehingga penjurian bisa dilakukan secara apple to apple,” terangnya.

Irlisa juga menuturkan bahwa jarak nilai atau selisih point antara 17 intansi/perusahaan hanya berbeda sedikit sehingga dapat disimpulkan bawah para pemenang ini memiliki program CSR yang kompetitif untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam ajang CSR Award V 2022. (RO/OL-09)