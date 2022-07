Politeknik Pelayaran Banten Gelar Pelantikan Lulusan Diklat Pelaut

POLITEKNIK Pelayaran Banten melakukan pelantikan kepada lulusan diklat pelaut tingkat III dan IV Pembentukan.

Prosesi pelantikan yang berlangsung di lapangan seven ocean field Politeknik Pelayaran Banten itu dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.

Sebanyak 241 lulusan telah resmi dilantik, yang terdiri dari 96 orang lulusan diklat pelaut tingkat III Jurusan Nautika, 87 orang lulusan diklat pelaut tingkat III Jurusan Teknika, 29 orang lulusan diklat pelaut tingkat IV Jurusan Nautika dan 29 orang lulusan diklat pelaut tingkat IV Jurusan Teknika.

Mengusung tema “INVEST IN QUALITY SEAFARERS FOR HUMAN SUSTAINABILITY IN SUPPORTING NEW TECHNOLOGIES FOR GREENER SHIPPING" yang sejalan dengan Tema IMO 2022 yaitu “New Technologies for Greener Shipping”, Poltekpel Banten turut serta dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama dalam tujuan No 13 tentang perubahan iklim, tujuan 14 tentang ekosistem lautan, serta tujuan 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur.

Djoko Sasono mengucapkan selamat kepada seluruh civitas akademika dan para lulusan, serta menyampaikan harapannya agar Poltekpel Banten dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta pelayanan agar menghasilkan SDM Transportasi laut yang Profesional,Beretika, Standar Global dan memiliki Integritas.

Poltekpel Banten sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan Pelayaran diharapkan dapat mencetak SDM Pelaut yang mumpuni untuk melaksanakan pekerjaan di atas kapal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut," katanya.

Dalam laporan pendidikan yang disampaikan oleh Direktur Poltekpel Banten Heru Widada menyebutkan lulusan terbaik yang berasal dari masing-masing program dan jurusan yaitu Bari Baroqah dari Diklat Pelaut Tingkat III Nautika (nilai 84,03), Muhamamd Aliffia Rizky dari Diklat Pelaut Tingkat III Teknika (84.16), Achmad Zikry Erlangga dari Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika (80.95), dan Intar dari Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika (82.83). (RO/OL-7)