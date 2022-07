Bukan hanya Wajah, Tubuh juga Butuh Perawatan

SEIRING perkembangan jaman, tren penggunaan skincare di Indonesia memang terus meningkat. Menurut hasil survei Inventure & Alvara Research Center, selama pandemi justru 78,2% konsumen lebih sering membeli produk skincare dibandingkan kosmetik dekoratif.

Namun, selama ini skincare identik dengan perawatan untuk wajah saja, padahal tidak kalah penting untuk merawat kulit tubuh secara menyeluruh. Untuk memberikan perawatan yang lebih lengkap, brand skincare lokal Scarlett telah meluncurkan serangkaian produk bernama Scarlett Happy Seriesyang berfokus untuk menjaga kelembaban, kesehatan, dan kesegaran kulit tubuh.

Di seri terbaru ini, Scarlett menghadirkan dua produk anyar, yaitu Body Serum Happy & Fragrance Body Cream Happy, untuk melengkapi tiga produk yang sudah ada sebelumnya, yakni Body Scrub Happy, Brightening Shower Scrub Happy, dan Fragrance Brightening Body Lotion Happy.

“Beragamnya kebutuhan konsumen memotivasi Scarlett untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru. Sesuai namanya, Body Care Happy Series ini kami harapkan bisa menimbulkan suasana hati yang ceria ketika Sahabat Scarlett menggunakan produknya. Kami juga telah melengkapi produk perawatan tubuh ini dengan kandungan aktif untuk membantu kulit terlihat lebih cerah dan lembab, sehingga sangat cocok dipakai untuk yang kulitnya kering atau kusam,” ungkap Felicya Angelista, Founder Scarlett.

Body Serum Happy dengan bantuan dari Glutathione, Niacinamide dan Glycolic Acid yang lebih mencerahkan dan dapat merawat kekencangan kulit. Sementara itu, Body Cream Happy dengan bantuan dari Hyaluronic Acid, 5 Phyto Oil, Shea Butter dan Aloe Vera Extract yang dapat membuat kulit jadi ekstra lembab dan tetap terjaga elastisitasnya.

Felicya menambahkan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, langkah pertama adalah dengan menggunakan Body Scrub Happy, dan dibilas dengan Shower Scrub. Setelah selesai mandi, maka bisa dilanjutkan dengan Body Serum dan Body Lotion/Cream, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk memperkenalkan rangkaian Happy Series, Scarlett pun mengadakan acara peluncuran di Dome SPARK Senayan pada 25 Juli lalu yang dimeriahkan dengan penampilan Flashmob by Gigi Art of Dance, Riri Moeya, Vierratale, Make Me Power Magician dan Rossa. Beberapa selebriti Tanah Air ikut menunjukkan dukungannya, di antaranya adalah Bertrand Antolin, Poppy Bunga, Sarwendah, Rey Mbayang dan Dinda Hauw. (RO/A-1)