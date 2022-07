Doa Bapa Kami Kristen Protestan dan Katolik dalam Bahasa Inggris, Batak, dan Arab

DOA Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan dalam agama Kristen Protestan dan Katolik. Dan doa ini merupakan doa paling umum dalam kedua agama tersebut, yang dimana merupakan ajaran dari Yesus Kristus kepada murid muridnya.

Dalam Perjanjian Baru, Doa Bapa Kami dicatat dalam dua versi. Doa versi Injil Matius (Matius 6:9-13) merupakan versi Doa Bapa Kami yang lebih panjang, yang diajarkan oleh Yesus sebagai bagian dari Khotbah di Bukit, di awal pelayanan Yesus di Galilea.

Baca juga: Habib Jafar Husein Ajak Dai Perbanyak Konten Dakwah Lewat Medsos

Sementara itu, doa versi Injil Lukas (Lukas 11:2-4) merupakan versi Doa Bapa Kami yang lebih pendek yang diajarkan oleh Yesus ketika Ia diminta untuk diajarkan sebuah doa.

Sebagai doa umum dalam agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, Doa Bapa Kami terdapat variasi, baik dari isi maupun bahasa.

DOA BAPA KAMI (KRISTEN PROTESTAN)

“Bapa kami yang ada di surga,

dikuduskanlah nama-Mu,

datanglah kerajaan-Mu,

jadilah kehendak-Mu,

di bumi seperti di surga.

Berikanlah kami pada hari ini,

makanan kami yang secukupnya,

dan ampunilah kami akan kesalahan kami,

seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,

tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan

dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.”

DOA BAPA KAMI (KRISTEN KATOLIK)

“Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah nama-Mu.

datanglah kerajaan-Mu.

Jadilah kehendak-Mu,

di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,

dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,

tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.”

DOA BAPA KAMI (BAHASA INGGRIS)

“Our Father in heaven,

Hallowed be your name,

Your kingdom come,

Your will be done,

On earth as in heaven.

Give us today our daily bread.

Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.

Save us from the time of trial,

And deliver us from evil.

For the kingdom, the power, and the glory are yours,

Now and forever. Amen.”

DOA BAPA KAMI (BAHASA BATAK)

“Ale Amanami nadi banua ginjang,

Sai pinarbadia ma goarMu,

Sai ro ma harajaonMu,

Sai saut ma lomo ni rohaM,

Di banua tonga on songon nadi banua ginjang.

Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami.

Unang hami togihon tu pangunjunan.

Palua ma hami sian pangago.

Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna.

Amen.”

DOA BAPA KAMI BAHASA ARAB

ابانا الذي في السموات

Abānā alladhī fī s-samāwāti

ليتقدس اسمك

li-yataqaddasi ‘smuka

ليات ملكوتك

li-ya’ti malakūtuka

لتكن مشيئتك

li-takun mashī`atuka

كما في السماء كذلك على الارض

kamā fī s-samā`i, kadhālika ´alā l-ardi

خبزنا كفافنا اعطنا اليوم

khubzanā kafāfanā a´tinā l-yawma

واغفر لنا ذنوبنا

wa-ghfir lanā dhunūbanā

كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا

kamā naghfiru nahnu aydan li-l-mudhnibīna ilaynā

ولا تدخلنا في تجربة

wa-lā tudkhilnā fī tajribatin

لكن نجنا من الشرير

lākin najjinā mina sh-shirrīri.

آمين

āmīn.

(OL-6)