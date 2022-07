Produk Magrove Inovasi Mahasiswa USK Raih Penghargaan Internasional

LIMA mahasiswa berhasil telah mengharumkan nama Universitas Syiah Kuala (USK) di kancah internasional. Produk yang mereka ciptakan dan diberi nama Rizonate mengantarkan USK meraih silver award dalam 2nd Internasional Reseach Invetion, Innovation, and Exhibition (I-RIE 2022).

Kompetisi I-RIE 2022 diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh peserta dari berbagai negara.

Kelima mahasiswa USK yang menciptakan Rizonate itu berasal dari berbagai program studi (prodi), yaitu Fauzur Rahmat (Teknologi Hasil Pertanian), Ghazi Maulana (Pendidikan Dokter), Nurul Islamidini (F-MIPA Biologi), Dini Fadhillah (Teknologi Hasil Pertanian), dan Al Thahyat Nur (Teknik Pertanian).

Even tingkat internasional ini berlangsung pada 10 hingga 16 Juni 2022 diselenggarakan oleh Universiti Teknologi Mara (UITM) Malaysia.

Kompetisi I-RIE merupakan salah satu ajang unjuk produk inovasi untuk pelajar sekolah hingga pegawai suatu industri. Pada tahun ini, isu yang diangkat dalam kompetisi I-RIE berfokus pada Fostering Innovation for a Sustainable Future.

Fauzur Rahmat mengatakan, Rizonate merupakan inovasi produk yang memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan utama. Dipilihnya buah

mangrove karena ketersediaannya melimpah, khususnya di daerah yang berisiko terdampak tsunami.

Hal ini juga bagian dari upaya pengurangan risiko bencana dan penjagaan ekosistem. Komoditi tersebut diketahui mengandung beberapa komponen aktif antioksidan yang bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas penyebab risiko negatif bagi tubuh, khususnya kulit.



"Sehingga, untuk memaksimalkan pemanfaatan dan meningkatkan diversifikasi buah mangrove, tim ini mengusulkan sebuah inovasi berupa body lotion," kata Fauzur di Banda Aceh, Selasa (26/7).

Rekam Fauzur, Ghazi Maulana, menambahkan, selain bermanfaat untuk kulit, Rizonate juga berperan penting bagi masyarakat pesisir seperti Aceh. Hal ini karena sangat minimnya pemanfaatan mangrove selain sebagai upaya pencegahan risiko bencana tsunami.

"Diharapkan dengan adanya pemanfaatan bagian dari mangrove ini, maka mangrove akan semakin dibudidayakan dan dilestarikan sehingga dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan juga lingkungan," tutur Ghazi.

Adapun gagasan yang diusung dari produk Rizonate ialah Optimization of Rhizophora Mucronate Antioxidant Extra As Body Lotion in Order to Prevent Natural Disasters Through Mangrove Conservation, For Sustainable Future.

Rektor USK Prof Dr Ir Marwan mengutarakan, yang menarik dan inovatif dari Rizonate ialah bisa menjadi opsi sebagai solusi atas permasalahan lingkungan. Itulah alasan mengapa mahasiswa USK mengusulkan produk tersebut di ajang internasional.

"Alhamdulillah kita patut bersyukur atas prestasi mahasiswa USK. Dari produk inovasi ini, membuka mata dunia bahwa mangrove pemanfaatannya banyak, bukan sebatas mitigasi kebencanaan saja," ucap Rektor USK. (OL-16)