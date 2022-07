K-Pop Academy 2022 Gelar Penampilan Puncak

SETELAH berlatih selama tujuh minggu, K-Pop Academy 2022 ditutup dengan penampilan peserta akademi. Penampilan mereka pun mendapatkan sambutan meriah dari penonton acara yang berlangsung secara luring, Sabtu (23/7), di Jakarta.

Direktur Korean Cultural Center Indonesia Kim Yong Woon mengungkapkan rasa kagum terhadap penampilan para peserta.

“Penampilan peserta K-Pop Academy tahun ini begitu kompak seperti idola K-Pop. Mereka sudah melewati pelatihan, serta mengalami peningkatan kemampuan diri maupun secara tim. Kami berterima kasih kepada peserta K-Pop Academy dan juga penonton yang telah mengapresiasi musik pop Korea atau K-Pop," kata Kim.

Baca juga: KCCI Kembali Gelar K-Pop Academy

K-Pop Academy tahun ini diikuti 38 peserta dengan rentang usia 13 hingga 30 tahun dari latar belakang yang bervariasi.

Perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan bagi para peserta dalam berlatih, serta mampu menghasilkan penampilan yang kompak dan membuat terkesima.

Adapun penampilan yang bagus tersebut tak lepas dari bimbingan para pengajar yang tahun ini untuk pertama kalinya berasal dari Indonesia.

Peserta K-Pop akademi tampil dalam empat tim. Peserta kelas Basic melakukan cover Red Velvet Feel My Rhythm, Secret Number DOOMCHITA, dan Stray Kids MANIAC.

Sementara peserta kelas Intermediate membentuk tim besar menampilkan cover medley Step Back (GOT the Beat), Zoom (Jessi), dan That That (PSY), serta menampilkan Gangnam Style secara terpisah sebagai bentuk perayaan 10 tahun lagu milik PSY tersebut.

KCCI mengapresiasi para pengajar dan peserta K-Pop Academy secara khusus, serta penggemar K-Pop secara umum, atas minat dan cintanya terhadap Hallyu. KCCI berharap dapat memberikan hal yang lebih beragam lagi kepada para penggemar Hallyu di Indonesia. (RO/OL-1)