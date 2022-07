Untuk Kembalikan Semangat dan Energi, Penting Bagi Manusia Melakukan Healing

SETELAH melewati aktivitas selama lima hari, manusia membutuhkan istirahat, buka hanya tubuh mereka tetapi juga pikiran mereka. Hal itu penting untuk mengembalikan semangat dan energi yang telah habis.

Kegiatan mengistirahatkan tubuh dan pikiran atau kini disebut self-healing itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan menikmati waktu Me Time. Me time bisa diartikan sebagai melakukan kegiatan seorang diri untuk mengembalikan semangat dan energi.

Me time bisa jadi solusi self-healing dengan meluangkan waktu khusus untuk diri sendiri. Nah, untuk melengkapi kegiatan me time, cemilan dapat menjadi teman yang tepat. Dalam hal ini, Mondelez hadir dalam kemeriahan Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket sebagai teman ngemil disaat menikmati waktu me time dengan berbagai pilihan cemilan favorit masyarakat Indonesia.

“Kami senang dapat menghadirkan produk cemilan kebanggaan Mondelez seperti biskuit Oreo, Ritz, keju KRAFT, dan cokelat Cadbury di Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket. Sebagai perusahaan yang telah menjadi perintis cemilan yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Melalui kampanye ini, Mondelez akan menghadirkan berbagai cemilan favorit yang telah menemani masyarakat Indonesia dalam setiap kegiatan seperti berkumpul bersama keluarga, saat sedang sibuk atau bersantai, serta menemani me time. Selain itu, kami berharap hadirnya Mondelez di platform e-commerce kecintaan masyarakat Indonesia, Shopee, dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengguna untuk menemukan dan berbelanja berbagai varian cemilan yang berkualitas dari Mondelez,” ujar Head of Ecommerce, Mondelez Indonesia, Adelia Phani.

Me time dapat dilakukan dengan melakukan beragam kegiatan, seperti berbelanja sendiri, menonton bioskop sendiri, atau justru lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah. Beberapa kegiatan me time yang bisa dilakukan sebagai solusi healing misalnya, melakukan perawatan diri citemani coklat agar makin bahagia. Kedua berbelanja online ditemani camilan gurih. Ketiga, menonton film ditemani cemilan. Atau keempat membaca buku dengan ditemani cemilan keju

“Shopee senang dapat menghadirkan ragam pilihan produk makanan ringan dari Mondelez di Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket. Dengan berbagai varian yang ditawarkan oleh Mondelez antara lain seperti biskuit, keju hingga coklat dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih sesuai dengan preferensi dan kegemarannya. Kami berharap kerjasama dengan Mondelez serta kemeriahan Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket dapat memberikan penawaran terbaik bagi pengguna serta dapat membantu pengguna dalam menikmati waktu me time dengan lebih menyenangkan,” kata Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi. (RO/A-1)