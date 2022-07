Anak-anak Penyandang Kanker Ikuti Peringatan Hari Anak Nasional

PULUHAN anak penyintas kanker dan talasemia di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hari Sabtu (23/7) mengikuti peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Lions Club Yogyakarta Manggala Mataram dan Yayasan Kanker Astagina Adi Cahya.

Acara yang diselenggarakan di sebuah restoran di Ngaglik, Sleman itu, bertema Music for All We Are Here for You. Anak-anak dengan kanker dan talasemia ini diajak bermain, bergembira dan dihibur dengan mengikuti lomba menggambar dan mewarnai, bernyanyi dan menari bersama. Kegiatan itu juga diwarnai dengan lelang hasil karya loma mewarnai dan lomba menggambar.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Harda Kiswaya, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Suparmono serta tamu undangan lain. President Lions Club Yogyakarta Manggala Mataram, Astri Witarina

Sumawinata menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menghibur anak-anak penyandang kanker.

"Selain berbagai hiburan menarik, dilakukan pula penggalangan dana dengan melakukan lelang hasil mewarnai maupun menggambar dari anak-anak serta donasi dari masyarakat yang peduli terhadap nasib anak penyandang kanker," kata Astri Witarina Sumawinata.

Dari hasil pengumpulan dana itu, terkumpul tidak kurang dari Rp20 juta yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Kanker Astagina Adi Cahya.

Ketua Yayasan Kanker Astagina, Noor Rachmawati mengingatkan kepada keluarga-keluarga, saat ini anak penderita kanker dari waktu ke

waktu semakin meningkat. Ia kemudian mengimbau kepada orang tua agar memperhatikan dan menjaga anaknya dari makanan yang dapat memicu penyakit kanker (karsinogen). "Makanannya mungkin enak, tapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan buah hatinya," kata Noor Rachmawati.

Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya dan menegaskan, kanker dapat disembuhkan.

Di sela-sela kegiatan tersebut Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengaku bangga dengan organisasi sosial yang memberikan kepeduliannya kepada para penyandang kanker.

Kepada anak-anak penyandang penyakit kanker Danang berharap agar tidak patah semangat dan harus percaya diri. Pasalnya, setiap anak dilahirkan mempunyai kelebihan dan kekurangan. "Jangan berkecil hati. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang berbeda dan kelebihan dibanding anak-anak lain," ujarnya.

Senada, Harda Kiswaya mengapresiasi kegiatan tersebut karena anak penyandang kanker secara psikis harus didorong dan didukung agar

berperilaku seperti anak-anak yang sehat. "Yakinlah bahwa Allah memberikan jalan atau solusi yang terbaik dan mendapat obat yang terbaik bagi anaknya," katanya. (H-3)