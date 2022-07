Fitur Terbaru Google Meet, Mudahkan Siaran Langsung ke YouTube

GOOGLE baru saja mengumumkan perkembangan fitur terbaru dari layanan video conference- nya Google Meets yang memudahkan siaran langsung terhubung ke aplikasi YouTube.



Dengan demikian acara tersebut bisa lebih mudah diakses untuk banyak orang dan menghemat waktu untuk para pesertanya masuk ke dalam ruang rapat virtual itu.

Baca juga: Kelola Jejak Digital dan Hati-Hati Tautan yang Mencurigakan



Disiarkan The Verge, pada Jumat (22/7), pengelola akun untuk Google Workplace dapat memanfaatkan fitur itu untuk akun bisnis yang mereka kelola.



Pengelola dapat menyertakan beberapa pembatas untuk memastikan acara berlangsung sesuai rencana tanpa bisa diubah oleh pengguna di luar pengelola



Fitur ini tersedia untuk sebagian besar akun Workplace berbayar seperti "plan" untuk bisnis, workplace for Education Plus, pelanggan individu Workplace, serta anggota paket Google One Premium di negara tertentu.



Namun, orang-orang yang menggunakan sebagian besar paket pemula, dasar, atau esensial tidak memiliki akses untuk fitur ini.



Jika anda ingin melakukan siaran langsung sesi Google Meet di YouTube, maka anda harus mengajukan permintaan terlebih dahulu agar saluran YouTube bersangkutan disetujui.



Proses persetujuan dapat memakan waktu hingga 24 jam. Pengguna yang perlu mengubah durasi streaming dan durasinya dapat melakukannya di setelan privasi.



Google Meet mengalami banyak perubahan tahun ini termasuk digabungkannya dengan Google Duo menjadi satu layanan untuk panggilan suara dan video call. (Ant/OL-6)