Jangan Lewatkan Sajian Dinner Taste of Asia di The 101 Bali Fontana Seminyak

MAKANAN Asia adalah salah satu makanan yang paling dicari sebagai pilihan untuk santapan malam hari karena aroma dan rasa gurih yang kuat dan pas di lidah masyarakat Indonesia.

Bagi penggemar kuliner masakan Asia pasti menjadi list penting sebagai salah satu tujuan. Selain masakan Asia, hidangan prasamanan bertajuk all you can eat juga menjadi salah satu pilihan bagia masyarakat Indonesia sekarang ini.

Memenuhi kebutuhan minat dari masyarakat Indonesia khususnya warga Bali, Portabella Bistro hadir menyajikan buffet dinner all you can eat dengan cita rasa Asia.

Menu yang dihadirkan pun beragam mulai dari olahan menu utama dengan banyak pilihan, pilihan menu bakar-bakaran mulai dari daging ayam, sapi, dan seafood.

Selain itu beragam pilihan snack seperti samosa, sprill roll dan aneka snack lainnya.

Terakhir jangan lupa untuk mengunjungi dessert corner yang menyediakan beragam dessert dari cake sampai olahan es buah.

Dibandrol dengan harga IDR 125K net per orang sudah bisa menikmati menu komplit bersama keluarga atau pun kerabat.

Diiringi dengan live acoustic di malam hari yang akan membuat makan malam semakin berkesan.

Bagi Anda yang berlibur ke Bali atau ingin merayakan hari jadi bersama kami, bisa melakukan reservasi untuk Buffet Dinner ini setiap hari Jumat Pukul 18.00 – 22.00 di Portabella Bistro, The 1O1 Bali Fontana Seminyak, Jalan Dewi Sri no.68 Legian, Bali. (RO/OL-09)