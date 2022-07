Perbedaan dan Persamaan antara Will dengan be Going To

KITA tahu ada kosa kata will dan be going to dalam bahasa Inggris. Lantas apa perbedaan keduanya?

Kali ini kita akan membahas perbedaan itu. Mari kita cermati penjelasan di bawah ini.

Pengertian will

Kata will hanya digunakan untuk menyatakan sesuatu dalam keadaan spontan atau tidak direncanakan. Bisa juga digunakan ketika kita menyatakan suatu janji kepada seseorang.

Susunan penggunaan will dalam suatu kalimat yaitu subjek + will + v1. Contohnya, I will help dan I will stop.

Will merupakan modal auxiliary verb yang digunakan untuk memberi makna pada kalimat present future tense. Modal auxiliary verb disebut juga kata kerja bantu dalam bahasa Indonesia.

Kata bantu itu berfungsi membantu kata kerja. Ini memberi makna lebih jelas tentang waktu dan mempertegas fungsinya.

Coba bandingkan kalimat I eat an apple dan I will eat an apple. Yang pertama berarti aku makan apel (mungkin setiap hari atau secara teratur) sedangkan yang kedua berarti aku akan makan apel (nanti atau di kemudian hari). Nah, beda bukan?

Jadi, penggunaan modal auxiliary verb will berguna untuk memberi makna tentang yang akan dilakukan nanti di masa mendatang pada kalimat present future tense.

Contoh penggunaan will

1. Meminta seseorang membantu atau untuk melakukan sesuatu bagi kita.

Will you help me fill the cup of coffee?

Will you tell Andrew to call me back when he gets here?

You bring so many things. I will help you with it.

2. Menggunakan will not or won't ketika kita menolak untuk secara sukarela melakukan sesuatu.

I won't do all the housework myself!

I won't go to your party.

3. Kata will biasanya digunakan dalam kalimat janji.

I will make you a cake when you arrive.

I promise I will not tell them about the presents.

4. Kata will juga digunakan untuk menyatakan keputusan yang diambil secara cepat atau spontan

I'm so hungry. I think I will buy some food.

My brother called me. I think I will go now.

When you’re walking, and suddenly you feel thirsty, then you say “I am thirsty, I think I will buy softdrink.”

5. Will juga bisa digunakan untuk menyampaikan ancaman.

If you don’t stop following me, I will call the police.

You won’t stay still, aren’t you? I will call your parent here.

If you don’t stop to smoke, I will tell your father.

Pengertian be going to

Bagaimana dengan be going to? Be juga termasuk auxiliary verb alias kata kerja bantu. Untuk simple future, kita menggunakan be dalam bentuk present yaitu is, am, are sesuai dengan subjeknya. Subjek I berpasangan dengan am dan she, he, it berpasangan dengan is dan terakhir they, we, you diikuti oleh are.

Banyak pelajar pemula kebingungan dengan pola kalimat be going to. Mereka mengira sama dengan present continuous. Polanya agak mirip dengan continuous. Hanya be going to ditambah verb 1 sedangkan continuous berisi verb-ing.

Coba bedakan:

Continuous: I am going to Marsya's house.

Be going to: I am going to study Math there.

Kalimat continuous di atas berarti aku (sedang) pergi ke rumah Marsya. Sedangkan yang kedua menyatakan hal yang akan dilakukan di sana yaitu belajar matematika. Setelah be going to diikuti verb 1 untuk verbal dan be untuk nonverbal/nominal.

Persamaan will dan be going to

Will dan be going to merupakan dua ungkapan yang sama-sama bermakna akan. Keduanya dapat digunakan dalam kalimat bahasa Inggris jika kamu ingin menyatakan prediksi/perkiraan atau memprediksi/memperkirakan sesuatu.

Contohnya:

According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

According to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow.

Keduanya memiliki arti yaitu menurut ramalan cuaca, besok akan mendung.

Ketika orang yang berbicara membuat suatu perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, antara will atau be going to dapat digunakan. Keduanya memiliki makna yang sama.

Perbedaan will dan be going to

Meskipun memiliki arti dan fungsi yang sama tetapi penggunaan kedua kata tersebut dalam suatu kalimat berbeda.

Will digunakan ketika ada keinginan yang muncul secara spontan, digunakan untuk mengancam, dan digunakan untuk menawarkan pertolongan dengan rela dan ikhlas.

Be going to digunakan ketika kita akan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya dan digunakan ketika sesuatu akan terjadi. (OL-14)