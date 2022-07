Jadi Tuan Rumah, Indonesia Targetkan 8 Medali di IOI 2022

Indonesia menjadi tuan rumah International Olympiad in Informatic (IOI) ke-34 tahun 2022 di Yogyakarta pada 7-14 Agustus mendatang. Dengan mengutus 8 peserta yang terbagi dalam 2 tim, Indonesia optimis dengan menargetkan 8 medali di ajang kompetisi ilmu komputer yang diikuti peserta dari 90 negara.

"Target kita tidak muluk-muluk, mudah-mudahan dapat emas semua. Dan tahun lalu pun selalu kita bisa dapat emas," ujar Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional, Asep Sukmayadi dalam konferensi pers, Rabu (20/7).

Menurut Asep, sebagai tuan rumah Indonesia mendapat jatah 2 tim. Sementara negara lainnya hanya bisa mengirim 1 tim yang terdiri dari 4 orang. Sehingga target meraih emas pun sangat terbuka bagi kedelapan putra-putri bangsa terbaik itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud-Ristek, Suharti pun mendukung hal tersebut. Dia berharap semua pihak bisa memberi motivasi agar peserta dari Indonesia bisa mengaharumkan Merah Putih di ajang bergengsi itu. "Dukungan kita semua, memotivasi peserta supaya bisa meraih prestasi. Kita doakan semua mendapatkan medali," tuturnya.

Kepada peserta, dia berpesan agar tetap semangat. Mereka merupakan putra-putri bangsa terbaik yang sudah diseleksi dan diberi pelatihan. "Pastikan do your best untuk anda juga untuk negara juga," sambungnya.

Sementara itu, IOI 2022 Host Organizing Committee, Brian Marshall mengatakan bahwa sejak keikutsertaan Indonesia pada 1995, prestasi wakil Indonesia terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia selalu meraih medali.

Dengan menjadi tuan rumah, tentu saja hal itu bisa menambah motivasi tersendiri. Sehingga dirinya optimistis kedelapan peserta akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. "Dari sejarah kiprah 26 kali berpartisipasi, kita terus meningkat. 10 tahun terakhir maksimal konsisten ada medali," kata Brian.

Sejak Indonesia ikut pertama kalinya dalam IOI pada tahun 1995, sudah 75 peserta yang terlibat. Tercatat sudah 5 medali emas, 28 perak dan 40 perunggu yang diraih selama 26 kali ikut berpartisipasi.

Para peserta yang ikut dalam olimpiade ini juga berkesempatan mendapat beasiswa pendidikan. Bahkan, beberap alumni mengenyam pendidikan dan barkarier di luar negeri.

Adapun, dalam kompetisi tahun ini, Indonesia mengirimkan 8 peserta yang terbagi dalam 2 tim. Tim A terdiri dari Albert Yulius Ramahalim dari SMA Katolik Ricci I Jakarta Barat, Juan Carlo Vieri dari SMA Intan Permata Hati Surabaya, Maximilliano Utomo dari SMA Xin Zhong Surabaya, dan Joseph Oliver Lim dari SMAK 1 Penabur Jakarta. Sedangkan Tim B terdiri dari Albert Ariel Putra dari SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo, Matthew Allan dari SMA Kanisius Jakarta, Andrew dari SMA S Sutomo 1 Medan, dan Vannes Wijaya dari SMAN 8 Pekanbaru. (OL-12)