Komit Bantu Perempuan Indonesia Percaya Diri, Lumecolors Terus Berinovasi

KECANTIKAN memang identik dengan perempuan. Hampir semua perempuan ingin mendapatkan hasil riasan yang mampu menyamarkan hingga menutupi permasalahan di wajah seperti bekas jerawat, noda hitam dan warna kulit yang tidak merata.

Berangkat dari situ, Lumecolors sebagai merek kosmetik lokal yang sukses dengan 2 produk pertamanya di 2019, yaitu Kissproof Velvet Lipcoat dan Lip & Cheek Mousse kembali membuat gebrakan melalui rangkaian produk riasan wajah untuk kategori complexion pada April 2020 silam. Produk complexion dari Lumecolors yaitu foundation, compact powder dan loose powder, langsung disambut hangat konsumen.

Berbagai produk base riasan wajah ini tentunya sudah diformulasikan menggunakan bahan dan proses yang aman dengan kandungan skincare seperti vitamin E dan SPF 15 yang bermanfaat untuk melembabkan kulit wajah, anti aging, oil control hingga UV protection.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan rangkaian riasan wajah yang tidak hanya menghasilkan complexion terbaik dengan hasil natural, namun juga menutrisi dan melindungi kulit wajah secara maksimal,” ungkap Brand Owner Lumecolors, Christina Lie.

Christina menceritakan bahwa inspirasinya meluncurkan produk foundation di saat brand kosmetik lain justru berlomba-lomba meluncurkan produk cushion berawal dari keinginannya untuk membuat liquid base makeup yang mampu menutupi noda dengan sempurna (high coverage) namun tetap ringan di wajah. Sebab foundation high coverage yang ditemui di pasar lokal seringkali menghasilkan complexion yang terlalu kering sehingga pecah dan tidak menyatu dengan kulit (cracky) setelah beberapa jam pemakaian.

"Memahami hal tersebut, kami menghadirkan foundation dengan formulasi yang ringan seperti cushion namun mampu menutupi noda dengan sempurna meskipun hanya digunakan 2 pump saja. Lebih dari itu, kulit wajah juga tetap terhidrasi dengan maksimal karena foundation dari Lumecolors ini juga memiliki kandungan skincare,” ujar Christina.

Loose powder dan compact powder dari Lumecolors yang baru diluncurkan 2 bulan setelahnya turut menyusul kesuksesan dari produk sebelumnya, yaitu foundation. Christina memang dikenal sebagai beauty enthusiast yang senang mengoleksi deretan kosmetik high-end untuk dicoba, diulas, dan dimodifikasi untuk brand Lumecolors sesuai dengan kebutuhan para perempuan yang menyukai hal yang praktis untuk urusan kosmetik.

"Teknologi kosmetik semakin berkembang, saat ini foundation bisa diolah menjadi bubuk nano micro powder yang begitu halus lengkap dengan pore blurring effect yang dihasilkan dan juga ketahanannya dalam mengontrol minyak berlebih pada wajah, sehingga produk loose powder dan compact powder dari Lumecolors merupakan kombinasi sempurna ketika dipadukan dengan produk foundation kami yang membuat tampilan wajah jadi tampak halus dan flawless, sehingga tidak diperlukan lagi foundation berlapis-lapis untuk menutupi noda di wajah agar menghindari complexion yang pecah dan tidak menyatu dengan kulit. Compact powder Lumecolors yang mampu menutupi noda dengan sempurna juga bisa menjadi solusi praktis untuk touch-up riasan ketika dibawa bepergian," tambah Christina.

Foundation dari Lumecolors memberikan beberapa kelebihan lainnya seperti 12x lebih ringan karena memiliki tekstur lightweight, menutupi atau meratakan warna kulit wajah dengan klaim (full coverage), tahan lama (long wear up) hingga 16 jam. Dibuat dengan cara yang baik, berbahan dasar alami dan tidak mengandung unsur hewani (vegan based), berbahan dasar air agar wajah tetap terhidrasi sehingga terasa ringan saat digunakan sehingga tidak menyumbat pori-pori dan aman untuk kulit sensitif dan berminyak, hingga formula true match yang membuat warna semakin menyatu dengan kulit setelah 3 menit pemakaian.

Lumecolors memiliki tagline 'Be confident, Be you untuk perempuan Indonesia agar memiliki rasa percaya diri atas warna kulit sendiri. Oleh karena itu, produk complexion dari Lumecolors hadir untuk jenis warna kulit terang (light), kulit langsat (neutral), dan sawo matang (sand) pada rangkaian riasan wajahnya agar menyesuaikan dengan warna kulit wanita Indonesia.

“Melihat respon positif dan antusiasme wanita Indonesia untuk tampil lebih percaya diri, kami semakin terpacu untuk menghadirkan rangkaian produk terbaik di setiap kategori,” tambah Christina.

Saat ini Lumecolors juga sedang mempersiapkan rangkaian produk baru untuk perawatan rambut, tubuh dan kulit yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan wanita Indonesia masa kini yang akan diluncurkan di penghujung 2022.

"Sebagai brand lokal, kami bangga untuk terus berinovasi di negeri sendiri guna membantu perempuan Indonesia mencintai dan menjadi versi terbaik diri sendiri. Begitu pula komitmen kami untuk senantiasa menghadirkan rangkaian produk yang terbaik, cocok digunakan disemua jenis kulit, aman dan nyaman untuk digunakan oleh wanita Indonesia,” ujar Christina. (RO/A-1)