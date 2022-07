Avenzel Hotel and Convention Gelar Wedding Exhibition, Ada Cashback Rp25 Juta

PAMERAN pernikahan pasti dinantikan oleh calon pengantin, karena tak perlu ribet mencari vendor, calon pasangan cukup datang ke satu tempat.

Bulan ini Avenzel Hotel and Convention Cibubur kembali menggelar Wedding Exhibition pada 23-24 Juli 2022 di Peony Ballroom Avenzel Hotel and Convention Cibubur, dengan tema Kisah Kita Heritage Wedding Exhibition 2022.

“Karena kami ingin memberikan kemudahan bagi calon pengantin yang mau melaksanakan hari bahagianya. Cukup datang ke Wedding Exhibition Avenzel Hotel and Convention Cibubur, maka calon pengantin bisa langsung menentukan vendor apa yang ingin mereka pilih. Mulai dari vendor pernikahan, MUA, venue, dekorasi, catering, wedding ring, wedding cake, dan masih banyak lagi.”Ucap Sonia Persia, Marcom Avenzel Hotel and Convention Cibubur.

Dalam Wedding Exhibition kali ini, Avenzel Hotel and Convention menggandeng Kisah Wedding Project serta 14 Vendor ternama lainnya, yaitu Sanggar Rias Indah, Dazzling Dekorasi, The Red Carpet Entertainment, Cucu Bridal, Kisah Cinematography, Libra Cake, Smell Good Souvenir, Fendy Wedding Car, Digi Flora, Panorama Tour and Travel, Creativo, Jaka Idaman MUA, Dominique Jewellery, dan Narendra Tour.

Calon pengantin bisa langsung bertemu dan berkonsultasi dengan vendor yang diinginkan, sehingga dapat mewujudkan impian hari pernikahannya.

Dalam kesempatan pameran pernikahan ini, Nabila Azzura, Wedding Specialist Avenzel Hotel and Convention Cibubur mengatakan dalam pameran nanti pihaknya akan menampilkan berbagai konsep tradisional dan nasional.

“Karena lokasi Avenzel Hotel and Convention yang strategis, antara Jakarta dan Jawa Barat, berdekatan pula dengan budaya Indonesia, serta banyaknya permintaan dari calon pasangan pengantin dengan budaya lokal, maka itu kita menggelar wedding exhibition ini ke konsep tradisonal dan nasional," ujar Nabila

Vendor-vendor yang tergabung dalam pameran tersebut akan membantu para calon pengantin secara detail mulai dari konsep pernikahan, busana dan make up tradisional dan nasional. Para vendor juga sangat terbuka untuk memberikan informasi seputar trend pernikahan di tahun mendatang. Seperti trend dekorasi, warna, gaun, hingga konsep acara.

Tak hanya bisa berkonsultasi tentang konsep dan kebutuhan pernikahan lainnya dengan pihak yang berkompeten, calon pengantin juga mendapat peluang besar dengan grand prize yang disediakan dalam pameran ini. Diantaranya voucher honeymoon ke Aruna Senggigi Lombok, LED TV 32 inch, Logam Mulia dan cincin by Dominique, serta cashback hingga 25 juta.

Acara juga semakin meriah, karena akan menampilkan fashion show busana pengantin tradisional, demo make up untuk calon pengantin wanita, serta live music.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat langsung menghubungi nomor 0811 9980 501. (RO/OL-7)