Menparekraf Pastikan Persiapan KTT G20 di Bali On The Track

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno memastikan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang berlangsung pada November 2022 sudah sesuai rencana (on the track).

Beberapa waktu lalu, dirinya telah meninjau ke lokasi bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait persiapan G20. Mulai dari bandara dan venue lain untuk menyambut delegasi dari berbagai negara.

“Persiapan diprediksi selesai Oktober. Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai telah direvitalisasi dan digunakan sebagai parkir pesawat kedatangan pejabat tinggi negara G20," ujar Sandiaga dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Adapun pengamanan bagi kepala negara dan tamu dari berbagai negara juga akan dikoordinasikan dengan TNI-Polri Selain itu, persiapan infrastruktur dan logistik juga telah disiapkan di berbagai tempat, khususnya akomodasi transportasi bagi delegasi.

Lalu, persiapan jaringan komunikasi, jalan raya, jaringan listrik, hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). “Kami juga menggandeng para pelaku UMKM untuk membantu penyediaan suvenir bagi delegasi,” imbuhnya.

Kemenparekraf dalam tahap penyusunan agenda G20 terkait UMKM, yakni G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents. Penyusunan agenda itu menggandeng Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), yang kemudian diadopsi Tourism Ministerial Meeting (TMM) pada 26 September 2022.

Pihaknya juga bekerja sama dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam pembentukan dokumen terkait ekonomi kreatif. Kemenparekraf berperan aktif dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menjadi contoh melalui G20 dalam mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan.(OL-11)