Perluni UAJ: Kekuasaan Beradaptasi dan Terseret Kemajuan Teknologi Digital

TRANSFORMASI kehidupan pascapandemi tengah berlangsung di kehidupan masyarakat global. Hal-hal terkait teknologi digital, sustainability, dan harmony in diversity akan menjadi substansi transformasi kehidupan dengan semangat Recover Together, Recover Stronger.

Ketua Umum Perkumpulan Alumni Atma Jaya Jakarta (Perluni UAJ) Michell Suharli menyatakan itu dalam pelantikan dewan pengurus masa bakti 2022-2025 di Kampus Semanggi, Jakarta. Hal-hal itu, imbuhnya, yang akan dihadapi Perluni UAJ dalam masa bakti tersebut. "Kekuasaan akan beradaptasi dan terseret oleh kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu organisasi alumni perlu proaktif mendemonstrasikan literasi teknologi digital dalam program kerja. Dalam kurun waktu tersebut akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional," ujarnya. Untuk itu, tekad pengurus baru ingin mewujudkan organisasi alumni kelas dunia yang dibanggakan oleh alumni dan almamater karena kontribusinya kepada sesama, bangsa, negara, dan masyarakat global.

Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M Setiadi mejelaskan bahwa alumni menjadi backbone kemajuan universitas. Dalam sambutannya, yayasan membuka diri untuk keterlibatan alumni dalam memutuskan kebijakan strategis Komunitas Atma Jaya. Linus mendukung visi, misi, dan program kerja kepengurusan baru yang dalam banyak hal selaras dengan kebijakan Yayasan Atma Jaya. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan nilai-nilai inti Kristiani, Unggul, Profesional, Peduli (KUPP).

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unika Atma Jaya Agustinus Prajaka menyatakan rasa terima kasih kepada pengurus Perluni UAJ 2018-2022 dan menyambut baik cita-cita organisasi alumni kelas dunia oleh pengurus baru. Pimpinan universitas menyampaikan kolaborasi kegiatan perdana dengan pengurus baru yaitu Atma Jaya Run 2022 yang akan diselenggarakan di Kampus 3 BSD, Tangerang, pada 31 Juli 2022. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis Unika Atma Jaya yang ke-62.

Lomba lari itu terbuka untuk umum dan dilanjutkan dengan penampilan grup musik The Changchuters, pentas kreatif penerima beasiswa, kulineran UMKM, penggalangan dana beasiswa, dan lelang lukisan amal mulai dari harga murah. Acara ini dimaksudkan untuk mengulang kesuksesan kolaborasi almamater dan alumni pada saat mengadakan sentra vaksinasi covid-19 sebelumnya.

Perluni UAJ 2022-2025 terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Pembina Rohani, dan Dewan Pengurus Pusat. Dewan Penasihat diisi Johnny Gerard Plate, Gaudens Wodar, Yohanes Jap, Gahrani Chen, dan Alex Leonardo Lumbi. Sedangkan Dewan Pengawas terdiri dari Djoko Soemarjanto, Hadi Wijaya, dan Desy Ratnasari. Pembina Rohani disebutkan nama-nama rohaniawan Katolik yakni Romo Andreas Kurniawan, Romo Stevanus Harry Yudanto, dan Romo Yohanes Tjuandi.

Dalam daftar kehadiran, terdapat wakil organisasi alumni sahabat yang hadir antara lain Pengurus Ikatan Alumni PPM (IKA PPM) dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni-UI). Selain itu, tampak dalam undangan pengurus dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), Yayasan PPM, Pemuda Katolik (PK), Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), dan The International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs (ICMICA).

Sebagai organisasi kelas dunia, Perluni UAJ diharapkan mampu berkontribusi yang berdampak bagi berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia. Perluni UAJ memilih untuk proaktif mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara-cara khas Atma Jaya. Cara-cara yang sesuai nilai-nilai Katolisitas, Ajaran Sosial Gereja, semangat kerasulan awam, aktualisasi 100% Katolik, 100% Indonesia, dan misi berkarya untuk Tuhan dan Tanah Air. (RO/OL-14)