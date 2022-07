Public Relations Danone Indonesia Raih Enam Penghargaan

FUNGSI public relations merupakan fungsi yang penting bagi bisnis. Tidak hanya dalam hal reputasi, public relations tetapi juga menjaga keberlangsungan operasional bisnis tersebut.

Itu disampaikan Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia, saat memberikan apresiasi terhadap perolehan enam penghargaan untuk empat kategori di ajang Indonesia PR of The Year 2022 yang digelar Majalah Mix MarComm (Swa Group) untuk ke-15 kali secara virtual pada 14 Juli 2022. "Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang terus mendukung Danone Indonesia dalam membawa kesehatan ke sebanyak mungkin orang melalui operasional bisnisnya maupun inisiatif kami. Penghargaan ini akan memotivasi kami untuk terus bisa memberikan dampak melalui masyarakat luas melalui aspek komunikasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas."

Perusahaan itu meraih penghargaan sebagai PR of The Year 2022 pada kategori Social Program untuk program Stellar Women Entrepreneurship Academy 2021, Pandemic PR Program untuk program Penanganan Pandemi Covid-19, Outtakes index PR Program kategori Creative PR untuk program Danone Space Jakarta, Outtakes index PR Program Kategori Pandemi PR untuk program Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam program outtakes index PR Program untuk penanganan pandemi Covid-19, Danone Indonesia mendapatkan nilai outtakes index tertinggi sebesar 96.

Selain PR Program, Danone Indonesia menerima penghargaan untuk praktisi PR, yaitu Arif Mujahidin selaku PR Practitioners of the Year 2022 (Journalist Choice) kategori Spokeperson dan Indah Tri Novita selaku PR Practitioners of the Year 2022 (Professional Choice) kategori Senior PR. Indah pun mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 253,67 untuk kategori Senior PR Practicioner (profesional choice).



Stellar Women Entrepreneurship Academy 2021 adalah program kolaborasi yang bertujuan membantu perempuan terutama pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia serta meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang bisnis yang ramah lingkungan. Program ini juga berfokus pada komunikasi dan edukasi yang mengikutsertakan komunitas, influencer, dan bloggers, hingga berbagai institusi yang relevan untuk menyampaikan pesan tentang kebaikan nyata Danone Indonesia sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin orang.



Danone Space Jakarta merupakan program komunikasi yang ditujukan untuk mengomunikasikan peresmian kantor pusat baru Danone Indonesia yang mengedepankan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Adapun program komunikasi ini ditujukan untuk target internal maupun eksternal stakeholders dengan format yang komprehensif dan variatif dalam kanal digital owned platform internal dan eksternal, pelibatan media, bloggers, influencers, dan eksternal stakeholders lain. (OL-14)