Makan Seafood Sepuasnya di Kimaya Seafood Festival

HAMPIR semua orang menyukai hidangan laut yang lebih dikenal dengan seafood. Segarnya seafood kini hadir di Kimaya Seafood Festival yang digelar di hotel berbintang Empat di jantung kota Yogyakarta, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris yang berlokasi di Jl. Jend Sudirman No.89 Yogyakarta tepatnya di Coconut Club Pool Side Restaurant.

Hotel yang baru saja menggelar Opening Ceremony-nya pada Juni lalu itu tidak ingin melewatkan ramainya musim liburan, sehingga selalu menyajikan promo terbaru.

Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta, Stevy Yola memaparkan, setiap Sabtu malam pukul 18.00-21.30 Coconut Club Restaurant akan mempersembahkan sajian spesial Kimaya Seafood Festival

“Akan ada berbagai sajian makanan laut segar yang atau dipanggang dan live stall aneka makanan yang menarik," katanya.

Promo yang diberi nama Kimaya Seafood Festival tersebut dimulai pada Sabtu, 9 Juli 2022.

Menghadirkan berbagai seafood segar dan berkualitas yang didatangkan dari perairan Indonesia. Deretan sajian seafood tersaji mulai dari appetizer atau hidangan pembuka, menu makanan utama hingga dessert atau hidangan penutup.

Berbagai seafood tersebut antara lain, udang, cumi, kerang, dan aneka ikan. Berbagai hidangan ini tersaji dengan olahan yang beragam mulai disajikan dalam keadaan segar hingga dimasak dengan berbagai bumbu.

“Sajian Seafood All you can eat ini berlangsung hingga tiga bulan ke depan” ujar Saputra Mino, Food and Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta.

Di festival itu pengunjung dapat menikmati sajian seafood segar dengan harga Rp128.000,-nett/pax lengkap dengan vibe pinggir pantai dikarenakan promo ini digelar di Tropical Pool side Kimaya Sudirman Yogyakarta. Tak hanya itu pengunjung akan dimanjakan dengan hadirnya live music performance yang turut menambah kesan semarak di Kimaya Seafood Festival ini.

Menemani sajian seafood, pada buffet station akan tersedia hidangan lainnya seperti Tom Yum Seafood, Plecing Kangkung, Lalapan segar, steam sweet corn, baked potato juga Aneka Sambal dan ada Live Station Aneka Pasta serta Nasi goreng Kampoeng.

“Untuk di hidangan penutup kami menyediakan slice fruit, assosrted pastry, fried banana juga soft ice cream. Sangat lengkap bukan, jadi Kimaya Seafood Festival ini merupakan pilihan tepat bagi Anda pecinta seafood dikarenakan menunya yang beragam dan harganya yang terjangkau," imbuh Mino.

Ingin menikmati Kimaya Seafood Festival sembari Staycation bersama keluarga? Pengunjung dapat menikmati Room Promotion Summer Holiday package. Untuk pemesanan minimal dua malam, maka berhak mendapatkan harga spesial mulai dari Rp650.000,-.

Harga tersebut sudah termasuk Sarapan pagi untuk dua orang, free upgrade ke tipe kamar yang lebih tinggi, satu kali Afternoon Tea untuk dua orang, serta diskon 20% untuk semua treatment Spa.

“Wow sangat menarik bukan, jadi tunggu apalagi segera ajak keluarga Anda untuk menikmati berbagai promo yang ditawarkan Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris”, Tutup Stevy Yola.

Untuk melakukan pemesanan promo tersebut dapat menghubungi nomor 0274 580930. (RO/OL-7)