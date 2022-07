KTT G20 Tunjuk Sofitel Nusa Dua Bali sebagai Venue Resmi

RANGKAIAN Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali melibatkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sebagai venue resmi ajang berskala internasional tersebut.

Sebagai official resort dari KTT G20, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga ditunjuk sebagai tuan rumah 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) dan 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan pada 13 – 16 Juli 2022. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.



Terpilihnya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sebagai official resort dari ajang bergengsi Presidensi G20 tidak terlepas dari fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga sudah beberapa kali ditunjuk menjadi tuan rumah terselenggaranya beberapa acara kenegaraan berskala internasional mulai dari APEC Indonesia 2013, IMF-World Bank Conferences 2018, ASEAN Leaders Gathering 2018, Bali Democracy Forum 2022, ITB Berlin 2022, dan UNDRR-GPDRR GP 2022, AVPN 2022 dan UCLA Health Conference 2022.

Dengan sistem keamanan yang terjamin resor ini dipercaya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Presiden Jokowi kerap mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menghabiskan waktunya di resor yang berada di tepi pantai tersebut. (S-4)