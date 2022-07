Dafam Hotel Management Menggelar Hari Ulang Tahun ke-12

PADA hari Kamis (7/8/2022) adalah ulang tahun Dafam Hotel Management (DHM) yang ke-12, yang dirayakan dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan ditandai dengan potong tumpeng dan doa bersama.

Doa bersama sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas 12 tahun perjalanan ini yang tentunya tidak mudah dilewati apalagi 2- 3 tahun ke belakang semua mengalami dari dampak pandemi Covid-19.

Turut hadir dalam acara ini adalah Junaidi Dahlan ( Komisaris PT DPI Tbk ), Billy Dahlan ( Presdir PT DPI Tbk ), Wijaya Dahlan ( Direktur PT DPI Tbk ) dan Andhy Irawan MBA ( CEO PT Dafam Hotel Management ) dan seluruh karyawan DHM yang juga acara ulang tahun ini dilakukan di Kantor Pusat DHM, Semarang dan juga di “Jakarta Sales Office”, Jakarta.

"Tahun ke-12 dan di tahun 2022 ini, DHM bermetamorfosa untuk lebih bangkit dan beradaptasi dengan kondisi saat ini yang dengan ketidakpastian serta harus tumbuh berkembang ke depannya lebih baik lagi,” kata Andhy Irawan MBA (CEO DHM) dalam sambutannya.

Turut memberikan sambutan secara virtual di acara ini adalah Soleh Dahlan (Presiden Komisaris PT DPI Tbk) dan Erastus Radjimin (Founder & CEO Artotel Group).

Pada tahun 2022, DHM telah mengoperasikan 25 hotel di seluruh Indonesia, di samping 10 proyek hotel baru dalam kurun waktu 2 – 3 tahun ke depan, dan focus untuk memperbanyak tiga brand unggulan DHM : Dafam Express, Hotel Dafam, dan Grand Dafam.

Setelah mengoperasikan “Trial Opening” Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022, DHM akan melakukan re-branding Meotel Jember by Dafam menjadi Hotel Dafam Fortuna Jember pada bulan Agustus 2022 dengan tujuan memberikan”Value to the market” dan upgrade dari produkt yang semula “economic scale” ke”midscale”,.

Selain itu, selalu dalam setiap kesempatan Andhy Irawan mengingatkan dalam bekerja dengan 4K (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas ) untuk kemajuan DHM dalam berkarya untuk Indonesia. (RO/OL-09)