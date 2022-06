Para 'Influencer Fashion Enthusiast' Semarakkan Gelaran Pertemuan Axel Vinesse

AKSESORIS di dalam sebuah penampilan dapat menunjukan citra atau image dari pemakainya. Sehingga tidak mengherankan perempuan sering mempadu-padankan aksesoris sesuai kebutuhan kegiatan juga karakter yang dimiliki.

Sebagai ibu kota Indonesia, masyarakat Jakarta menjadi pusat dari berbagai ragam karakter fashion hingga keunikan dari sebuah fashion itu sendiri.

Kenyataan inilah yang menjadikan Axel Vinesse by UBS Gold sebagai aksesoris emas yang sangat tepat sebagai referensi gaya hidup urban ala kaum muda Indonesia.

Awal tahun 2022, UBS Gold secara offline menyapa fashion enthusiast Surabaya. Kini menyapa Fashion Enthusiast Jakarta.

Nama-nama fashion enthusiast seperti Anissa Aziza, dr.Reisa Broto Asmoro, Mita Soedarjo, Tantri Vokalis & Chua Bassis Band Kotak, Vicky Shu. dan lainnya turut meramaikan Intimate Gathering di Jakarta kali ini.

Selain mengenalkan berbagai desain terbaru dari Axel Vinesse, acara diisi dengan kegiatan membuat Tray Jewellery & Calligraphy Engrave sebagai bentuk edukasi juga kepada pecinta aksesoris emas pentingnya dalam menempatkan koleksi aksesoris emas yang dimiliki dengan tepat.

Lebih dari itu acara juga diisi dengan mini talkshow Michael Yahya selaku E-commerce Director UBS Gold, Carendelano Fashion Stylist & BA UBS Gold, dan influencer & fashion enthusiast Astrid Satwika dan dr Emilia Slamat.

Baca juga: Fashion Kian Tumbuh, Donna Prive Lebarkan Sayap ke Makassar



Mini Talkshow tersebut mengangkat tentang bagaimana setiap karakter Bold and Edgy memiliki otentik ciri khas, sebagaimana setiap series Axel Vinesse. Axel Vinesse selalu menghadirkan inovasi desain yang relevan dan otentik gaya fashion urban.

"Kami percaya dengan experience secara langsung lewat kegiatan ini, maka akan semakin menguatkan alasan kenapa Axel Vinesse by UBS Gold adalah must to have jewelry all the time," ujar Michael Yahya selaku E-Commerce Director UBS Gold. dalam keterangan pers, Selasa (28/6)

"Selain itu kami juga ingin terus menyebarkan semangat dalam mengenali karakter diri di dalam menemukan penampilan yang sesuai ciri khas atau autentik diri seorang pecinta fashion lewat koleksi Axel Vinesse," ujar Michael .

Caren Delano, Fashion Stylist dan BA UBS Gold, turut menambahkan bahwa penampilan dengan aksesoris emas adalah citra yang maksimal dari konsep diri seseorang, sehingga cara terbaik untuk penampilan yang maksimal cuma dengan perhiasan emas.

Selain aksesoris emas menunjang penampilan dr Emilia Slamat sebagai dokter kecantikan dan fashion enthusiast berpendapat," Mengenakan perhiasan bisa menjadi cara untuk mengekspresikan diri, melengkapi pakaian, dan membuat pernyataan. Jadilah baik, Berbuat baik, Berpenampilan baik."

Koleksi Axel Vinesse sangat memperhatikan perkembangan fashion terkini sependapat dengan Axel Vinesse, Astrid Satwika sebagai Influencer dan fashion enthusiast berpendapaAxel Vinesse adalah perhiasan yang berani namun serbaguna yang meningkatkan penampilan kita, baik itu harian atau pada acara-acara khusus.

Michael menambahkan, Kehadiran Axel Vinesse by UBS Gold merupakan komitmen untuk mendukung keinginan kaum muda dan urban untuk tampil fashionable pada setiap kesempatan tanpa mengkhawatirkan sisi kenyamanannya.

"Axel Vinesse by UBS Gold juga berharap antusiasme ini tidak akan berhenti hanya di Jakarta namun juga dapat menyapa urban millennial sekaligus pecinta fashion gold jewelry seluruh Indonesia, lewat program-program spesial autentik Axel Vinesse by UBS Gold," katanya. (RO/OL-09)