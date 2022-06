Delapan Ribu Pecinta Kuliner Hadiri Ubud Food Festival

Ubud Food Festival 2022 mampu menarik 8.000 pecinta kuliner datang dan digoyang lidahnya untuk mencicipi makanan dan minuman yang dijajakan sambil menikmati berbagai acara di antaranya pentas musik, selama 24-26 Juni 2022, di Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

"Selama acara berlangsung, jumlah tiket yang terjual 7.935. Ada 85 stand makanan dan minuman, serta ada 100 pembicara dan putar tujuh film," kata Gustra Adnyana, koordinator media kegiatan dalam siaran pers di Gianyar, Selasa.

"Pengunjung benar-benar dibuai oleh kelezatan berbagai kuliner dari 85 stand. Di panggungTeater Kuliner, belasan chef dari berbagai pulau dan mancanegara hadir memamerkan hidangan spesial mereka dan menarik perhatian pengunjung di setiap sesi," tambah Gustra.

Para ikon kuliner seperti PettyElliott, Lisa Sibagariang dan William Salim tampil memukau pengunjung. Sedangkan di Master class, sesi lokakarya para pencinta kuliner dimanjakan dengan berbagai hidangan klasik seperti Fernando. Sindu dengan oncom, dan Ayu Gayatari dengan hidangan Bali Utara

Sementara di Pojok Food for Thought, diskusi menampilkan tokoh kuliner seperti Wiliiam Wongso, Helianto Hilman dan Ragil Imam Wibowo berbagi cerita tentang makanan masa kecil

Pemutaran film pada acara ini menayangkan serangkaian film dokumenter sejarah kuliner Indonesia, berbagai macam kuliner yang unik. serta film "Arak Made in Bali'" dari 'Once Upon a Time in China town'. (Ant/OL-12)