Gyeongnam Jakarta Office Gelar Acara Membuat Lentera dan Chungmu Kimbab

GYEONGNAM Jakarta Office mengadakan acara Experience K-culture bersama dengan Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) untuk mempromosikan budaya dan lokasi wisata di Gyeongnam kepada masyarakat Indonesia, dalam rangka memperingati 10 tahun berdirinya kantor Gyeongnam Jakarta.

Acara itu memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mencoba menghias lentera atau yudeung di sesi pertama yang diadakan pada pagi hari dan membuat Chungmu Kimbab di sesi kedua yang diadakan di sore hari yang sama.

Acara itu mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia dan tercatat sebanyak 600 orang telah mendaftarkan diri secara daring untuk mengikuti acara ini.

Pada sesi pertama, sesi menghias lentera, diperkenalkan sejarah yang melatari diadakannya festival ini serta ditampilkan pula foto dan video. Para peserta di sesi ini diberikan kesempatan untuk menghias langsung lentera dengan menggunakan cat dan kertas berwarna.

Sedangkan di sesi kedua, sesi membuat Chungmu Kimbab, Gyeongnam Jakarta mengundang seorang juru masak untuk secara langsung memandu para peserta membuat Chungmu Kimbab.

Bahan yang digunakan untuk membuat Chungmu Kimbab adalah nasi yang digulung dengan rumput laut, serta cumi-cumi yang direbus setengah matang, eomuk, dan lobak yang dicampur dengan bumbu khusus sebagai hidangan pendamping.

Peserta dengan hasil karya dan masakan terbaik yang terpilih dari setiap sesi mendapatkan hadiah spesial dari Gyeongnam Jakarta Office berupa gochujang asli produk dari Provinsi Gyeongnam.

Setiap sesi ini juga diawali dengan penampilan video yang menunjukkan keindahan tempat-tempat wisata di Gyeongnam kepada 60 peserta yang hadir.

Banyak peserta yang mengaku senang dengan adanya acara seperti ini dan mengatakan ingin mengunjungi Jinju Namgang Yudeung Festival yang diadakan sepanjang Oktober tiap tahunnya jika berlibur ke Korea Selatan nanti.

Selain festival tersebut, destinasi wisata terkenal lainnya di Gyeongnam, seperti Tongyeong dan Geoje, juga menjadi destinasi pilihan yang ingin dikunjungi oleh para peserta.

Selain kedua acara utama yang dihadirkan oleh Gyeongnam Jakarta, pihak KCCI juga mengadakan kegiatan lain untuk meramaikan acara ini, seperti menyediakan tempat bagi para peserta untuk memainkan permainan tradisional Korea, Tuho, dan juga menyiapkan kudapan manis khas Korea sebagai bagian dari misi mereka untuk memperkenalkan budaya Gyeongnam dan Korea.

Gyeongnam sendiri terletak di bagian selatan Korea dan terdiri dari 18 kota dan kabupaten. Provinsi ini terkenal dengan Jinhae Cherry Blossom Festival, yang diadakan setiap tahunnya di Changwon, ibu kota Gyeongnam, dan juga stroberi Korea asal Jinju yang telah lama menjadi stoberi impor favorit orang Indonesia.

Gyeongnam juga terkenal dengan beberapa objek wisatanya yang digunakan sebagai lokasi syuting, seperti pulau Jangsado, yang beberapa tahun lalu digunakan sebagai lokasi syuting drama terkenal My Love From the Star.

Beberapa acara dan festival besar juga berasal dari provinsi ini, salah satunya adalah World Tea Expo, yang diadakan di Kabupaten Hadong setiap Mei dan “Anti-aging and Traditional Medicine Expo” di Kabupaten Sancheong, yang diadakan setiap September.

Direktur Gyeongnam Jakarta Office Kang Hyegyeong mengatakan, “Kantor Gyeongnam Jakarta dibuka pada 21 Mei 2012 dengan tujuan mendukung sektor investasi dan ekspor Gyeongnam, pariwisata, dan juga membantu menjadi perantara Gyeongnam di Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik dengan budaya dan pariwisata di Korea, kantor kami pun mempromosikan produk dan destinasi wisata di Gyeongnam melalui berbagai acara. Ke depannya kami juga akan terus bekerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor perdagangan Indonesia.” (RO/OL-1)