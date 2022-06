Paiton Energy dan POMI Gelar Penanaman 15 Ribu Bibit Mangrove

SEBAGAI upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim, PT Paiton Energy dan PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI) menggelar aktivitas gaya hidup sehat dan hijau, serta menanam 15 ribu bibit mangrove.

Kegiatan tersebut digelar untuk juga ikut berpartisipasi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) 2022 yang mengangkat tema “We have #OnlyOneEarth. What will you do to protect it.”

Salah satu kegiatan yang dilakukan Paiton Energy dan POMI adalah menggelar acara Bersepeda Bersama yang dilanjutkan setiap peserta menanam pohon di lokasi Pembangkit Paiton di Probolinggo, Jawa Timur.

Acara yang bertema “Think Globally Act Locally” tersebut diikuti sekitar 200 orang yang terdiri dari karyawan dan kontraktor.

Juga turut hadir tamu undangan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, KSOP Probolinggo, Kepala Desa Bhinor, Kepala Desa Selobanteng, serta pihak PLTU di sekitar paiton (PT. PJB UP Paiton, PT. PJB UBJ OM Paiton, PT. YTL).

Kegiatan Bersepeda Bersama sebagai upaya edukasi dan sosialisasi agar setiap orang turut mengurasi emisi karbon. Bersepeda merupakan solusi tanpa polusi. Adapun bibit pohon yang ditanam berjumlah 100 bibit.

Selain pananaman bibit mangrove, juga bibit pohon lainnya yang termasuk jenis penyerap karbon dan pohon buah untuk makanan burung, di antaranya adalah bibit pohon Mimba, Kiara Payung, Heliconia, Salam, Sawo, dan masih banyak lagi.

Dalam acara ini setiap peserta mendapatkan goodie bag berupa tumbler dan rantang sebagai edukasi untuk mengurangi sampah plastik. Pengurangan sampah plastik termasuk salah satu upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam keterangan pers, Senin (27/6), Chief Financial Officer Paiton Energy, Bayu Widyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan program perusahaan di bidang lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

“Acara yang bertema Think Globally Act Locally ini menjadi pesan bahwa kita sebagai manusia harus selalu berpartisipasi aktif untuk senantiasa ikut menjaga bumi sebagai tempat yang layak bagi semua makhluk untuk hidup dengan harmonis dan lestari,” kata Bayu.

Human Resources Manager POMI, Rochman Hidayat mengatakan bahwa penanaman bibit pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerapan karbon dan buah-buahan ini sangat penting untuk Kabupaten Probolinggo yang merupakan daerah pesisir dengan tujuan utama sebagai pelindung alamiah pantai.

Selain itu, penanaman pohon juga untuk menambah luasan area konservasi, dan untuk mengurangi risiko bencana alam. Selain itu tentunya juga yang paling penting adalah mengatasi dampak perubahan iklim untuk saat ini hingga masa depan.

Sebagai informasi, pohon mangrove juga dapat menyerap karbon yang sangat penting bagi mitigasi perubahan iklim.

Ekosistem mangrove kategori tiang di Kampung Blekok memiliki total biomassa sebesar 2.100 ton/ha dan stok karbon sebesar 1092.6 tonC/ha.

Fokus PE – POMI pada program di Kampung Blekok adalah, konservasi Mangrove dan burung Blekok melalui Mangrove Center, Program Penanaman Mangrove, dan Conservation Campaign, sebagai titik berat di bidang lingkungan.

Sementara itu untuk titik berat pemberdayaan masyarakat program ini berfokus pada program capacity building untuk pengelola wisata dan masyarakat sekitar, serta infrastruktur lain. (RO/OL-09)