Mahasiswa Kalbus Institute Diterima Program Magang di Dubai

KALBIS Institute secara resmi melakukan seremonial pelepasan salah satu mahasiswa yang akan melaksanakan program magang di Dubai, Uni Emirat Arab melalui Kerja sama dengan Bright.

Aqilah Salsabila, mahasiswa Program Studi Manajemen 2019 dengan streaming business in creative industry terpilih melalui berbagai program seleksi yang ketat. Hal ini mencetak sejarah baru bagi Kalbis Institute karena telah berhasil memberangkatkan mahasiswanya untuk magang di perusahaan yang berada di luar negeri.

Aqillah Salsabila diterima untuk magang di The S Hotel Al Barsha Dubai dengan jangka waktu 11 bulan terhitung mulai Juli 2022, di mana saat ini Aqilah sedang mempersipakan keberangkatannya dan tinggal menunggu visa untuk bisa internship di Dubai.

Selama di Dubai, Aqillah juga akan mendapatkan fasilitas dari perusahaan meliputi residence card, asuransi kesehatan, dan tempat tinggal yang dapat dimanfaatkan Aqilah selama berada di Dubai.

Tidak hanya itu, setelah Aqilah menyelesaikan International Internship ini, dia juga akan mendapatkan completion certificate dari Bright dan Hotel (Letter of Recommendation/Learning outcome review).

Di hari yang sama pimpinan Kalbis Institute mengadakan pertemuan singkat yang dilaksanakan di laboratorium business strategy bersama Aqilah. Pertemuan ini dihadiri oleh Naik Henokh Parmenas, S.H., M.M., Ph.D (Cand) selaku Rektor Kalbis Institute, Budi Kurniawan, S.E., M.A., M.Ak., CMA., selaku Wakil Rektor III Bidang Student Admission and Institutional Development, serta Raymond Christantyo selaku Head of Brand Communication of Kalbis Institute.

Rektor Kalbis Institue Naikh Henokh Parmenas mengaku turut berbahagia atas pencapaian yang diperoleh Aqilah. Selain berbincang soal kesiapan keberangkatan, para petinggi menyampaikan pembekalan serta masukan untuk Aqilla yang dalam program magang ini secara langsung akan membawa nama Kalbis Institute di dunia internasional.

"Melalui keberhasilannya dalam memberangkatkan mahasiswa untuk program magang di Dubai, Uni Emirat Arab, Kalbis Institute telah membuktikan keberanian dan kesiapannya dalam menanggapi berbagai bentuk tantangan sekalipun di level internasional," kata Naikh Henokh.

Selain itu, lanjutnya, hal itu akan menjadi awal bagi Kalbis Institute untuk bisa mengirimkan kembali mahasiswanya untuk bisa Internship di berbagai perusahaan khususnya di luar negeri. (RO/OL-7)