Album Pertama setelah 6 Tahun

PENYANYI sekaligus bintang dunia, Beyonce, mengumumkan karya terbarunya akan dirilis pada akhir Juli 2022 sekaligus mengungkapkan judulnya setelah enam tahun tak mengeluarkan album.

Dengan karya bertajuk Renaissance, perempuan berusia 40 tahun itu mengumumkannya dengan sangat singkat di media sosialnya lewat deskripsi 'act i Renaissance' serta tulisan 29 Juli di bio Instagram. Beyonce terakhir muncul pada 2016 dengan album solo Lemonade.

Seperti dilansir Reuters, sebenarnya para penggemar sang diva sudah mulai menerka-nerka kehadiran karya terbarunya sejak Beyonce menghapus gambar profilnya dari platform media sosial pekan lalu.

Selama enam tahun masa hiatusnya, penyanyi yang membuat lagu Crazy in Love populer itu sebenarnya tetap aktif bermusik, melalui kolaborasi dengan musikus lain seperti penyanyi rap Megan Thee Stallion. Ia juga bahkan ikut mengurasi album untuk official soundtrack (OST) film The Lion King pada 2019.

Sebenarnya rencana perilisan album serta karya terbaru sang diva sudah pernah dibocorkan Edward Enninful, editor majalah Vogue di Inggris. Enninful berpendapat sang diva telah menciptakan karya sesuai dengan gaya khas musikus profesional. (Ant/H-2)