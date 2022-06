'A Week in Batavia' di The Sultan Hotel and Residence Jakarta Bagian dari #JakartaHajatan

MENJELANG ulang tahun Jakarta, The Sultan Hotel & Residence Jakarta telah menyiapkan promo dengan menu-menu spesial bertemakan Betawi.

Dua outlet yang ada disana yaitu Lagoon Cafe & Lagoon Lounge akan semarak dengan menu dan juga dekorasi ala Betawi.

Promo kuliner Betawi tersebut diberi tajuk "A Week in Batavia" dan berlangsung pada 16 sampai 23 Juni 2022.

Tak tanggung-tanggung, The Sultan Hotel & Residence Jakarta juga menggandeng Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mendukung program ini.

Ada sekitar 30 menu yang akan disajikan bersama dengan UMKM makanan khas Betawi dan kerajinan tangan binaan dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mendukung para pelaku usaha dan juga mempromosikan kebudayaan Betawi kepada para tamu hotel dan khalayak umum lain.

"Menu-menu Betawi ini akan kami rotasi setiap harinya di Lagoon Cafe, jadi tamu tidak bosan. Kami siapkan sekitar 30 menu dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup," tutur VP Operations The Sultan Hotel & Residence Jakarta, I Nyoman Sarya.

Menurut Nyoman Sarya, menu Betawi yang ditampilkan adalah kuliner Betawi otentik.

Menu populer yang hadir seperti Gado-gado Betawi, Asinan Jakarta, Rujak Juhi, Laksa Betawi, Kerak telor, Soto mie Jakarta sampai nasi uduk khas Betawi dengan lauknya bisa berupa semur daging, ayam sampyok, kakap merah sayur krecek, juga ikan kembung pesmol.

Tak lupa hadir Soto Betawi dengan kuah santan yang kental, Gabus Pucung dan Kari Daging Marunda.

Sedangkan untuk hidangan penutup, Lagoon cafe menyajikan menu favorit yang akan membawa Anda bernostalgia seperti Kue Tambang, Kue kembang goyang, Cucur, Kue Ape, Kue Putu, Rangginang, Talam Pandan dan Es Cincau Hijau. Buah - buahan eksotik khas Jakarta juga hadir seperti Jamblang, Kesemek, Jambu klutuk, Sawo dan Kecapi.

Untuk membuat suasana lebih semarak kami memang menggandeng Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi.

"Sebanyak 10 UMKM binaan JakPreneur Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk jajanan Betawi dan kerajinan juga turut dibawa untuk memeriahkan acara opening ceremony kami." jelas Nyoman Sarya lagi.

Oleh karena itu, opening ceremony gunting pita sekaligus pembukaan promo makanan Betawi ini diadakan pada tanggal 16 Juni 2022.

Hadir pula Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Chiba Akira beserta istri, bersama dengan Duta Besar Palestine Dr. Zuhair S.M. AlShun, Duta Besar Maroko Excellency Ouadiâ Benabdellah, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Esam A. Abid Althagafi juga Finance Attache negara Azerbaijan, Counsellor negara Mozambik dan Wakil Duta Besar negara Timor Leste juga hadir.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta turut serta berkontribusi langsung dengan mendelegasikan Abang Rafiz Ari Nugraha, Abang Harapan I DKI Jakarta 2019 bersama None Adiska Uswa Aisa Finalis None DKI Jakarta 2019 sebagai MC yang memandu jalannya acara.

Sebagai catatan khusus, The Sultan Hotel & Residence Jakarta pun mempertunjukkan tari Lenggang Nyai khas Jakarta yang dibawakan oleh 2 karyawati berbakat pada opening ceremony sebagai welcoming dance dengan riasan dan tatanan rambut persembahan oleh Wardah Beauty.

Anda bisa menikmati "A Week In Batavia" dengan konsep prasmanan "all you can eat" seharga Rp 495.000 nett untuk makan siang dan malam. J

angan lupa juga untuk menikmati minuman tradisional Betawi Bir Pletok yang di Lagoon Lounge dan juga cocktail bernuansa meriah khas warna-warni Jakarta bernama “Betawi Sling” dari Gin dan Blue Curacao. (RO/OL-09)