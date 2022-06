10 Rekomendasi Tempat Wisata saat Musim Hujan

Akhir-akhir ini, beberapa wilayah di Indonesia hampir setiap hari diguyur hujan. Walaupun musim hujan belum tiba, cuaca kerap tidak bersahabat untuk bepergian.



Pada saat musim hujan, sebaiknya Anda memilih destinasi yang aman dan nyaman, tapi tak kalah asyik dan seru ketika cuaca cerah. Destinasi dalam ruangan dapat menjadi alternatif untuk membuat pengalaman liburan Anda tetap berkesan dan tak terlupakan.

Bagi Anda yang ingin pergi liburan saat musim hujan, berikut rekomendasi tempat wisata dalam ruangan yang bisa tetap menghibur, Kamis (16/6).



Trans Studio Cibubur



Trans Studio Cibubur memiliki berbagai wahana seru yang siap menamani liburan Anda. Taman bermain satu ini berada di ruangan indoor yang membuat Anda aman dari guyuran hujan. Walaupun berada di dalam ruangan, wahana-wahana yang ada di dalamnya sangat asyik dan seru. Bagi yang suka permainan menantang adrenalin, Anda wajib berkunjung ke sini.



​​​​​Sea World Ancol



Melihat aneka hewan yang hidup di air dapat menjadi salah satu pengalaman menarik untuk liburan Anda. Sea World Ancol adalah sebuah oceanarium yang terdapat dalam kompleks Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Di sini, Anda bisa mengenal berbagai macam biota laut dari tiga zona perairan, yaitu; zona perairan tawar, zona perairan pesisir atau zona laut dangkal, dan zona perairan laut dalam.



Jakarta Aquarium



Meski memiliki kemiripan dengan Sea World Ancol, Jakarta Aquarium hadir dengan menawarkan keunikan sebagai akuarium dalam mall pertama di Indonesia atau tepatnya di Neo Soho Central Park, Jakarta Barat. Terdapat wahana Sea Explorer yang dapat membuat Anda seolah-olah sedang berada di dalam kapal di dasar laut. Selain itu, terdapat banyak atraksi menarik lainnya yang dapat membuat Anda terkesan.



Museum Bank Indonesia



Selain untuk hiburan, berkunjung ke museum bersejarah dapat menambah ilmu pengetahuan. Di Indonesia banyak sekali museum, mulai dari museum sejarah kerajaan, sejarah masa penjajahan hingga saat memasuki masa kemerdekaan. Salah satu museum yang memiliki banyak sejarah, yaitu Museum Bank Indonesia yang berlokasi di Jakarta Barat. Jika Anda biasanya hanya membaca dari buku, saat berkunjung ke museum, Anda dapat melihat langsung sejarah yang ada.



Galeri Nasional Indonesia



Berada di galeri seni dapat memberikan Anda ketenangan serta mengaktifkan sisi kreativitas dalam otak. Salah satu galeri seni yang memiliki desain bangunan ala Belanda dengan nuansa klasik, yaitu Galeri Nasional Indonesia yang berlokasi di Jakarta Pusat. Di sini juga terdapat banyak karya seni yang unik dan autentik. Menghabiskan waktu di galeri seni tak kalah asyik dan menyenangkan. Anda dapat memanjakan mata dengan karya-karya hebat.



Moto Moto Resto & Museum



Bagi yang suka berfoto Instagenic, Anda wajib berkunjung ke Moto Moto Museum yang memiliki berbagai ruangan unik dan cantik. Tempat karya seni kontemporer ini berlokasi di Q-Big BSD City, Tangerang. Moto Moto Museum memiliki 23 ruang interaktif untuk spot foto, mulai dari opening room, polygon hills, tea box, urban jungle, french room, dan banyak lagi lainnya.



Trans Snow World Bekasi



Sekarang tidak perlu jauh-jauh ke Eropa untuk bermain salju. Anda cukup berkunjung ke Trans Snow World Bekasi yang menawarkan pengalaman berlibur bak sedang di negara bersalju. Tempat wisata ini memiliki tiga zona permainan, yaitu snow, sliding, dan ski. Bagi yang ingin mencoba membuat boneka salju atau bermain lempar bola salju, Anda dapat bermain di zona snow. Selain berlokasi di Bekasi, Trans Snow World juga ada di Bintaro.



Magic Art 3D Museum Jakarta



Selain berkunjung ke museum bersejarah, Anda dapat berkunjung ke museum 3D dan berfoto-foto yang lucu dan unik di sana. Salah satu museum 3D yang terkenal, yaitu Magic Art 3D Museum yang berlokasi di Jakarta Barat. Di sana, Anda akan menemukan tujuh zona berfoto yang terdiri dari zona lukisan, satwa, lautan, rutinitas, dinosaurus, petualangan, dan horor.



Museum Macan



The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau Museum MACAN, adalah museum seni pertama di Indonesia yang memiliki koleksi seni modern dan kontemporer, baik Indonesia maupun internasional. Museum ini berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Museum Macan yang layak instagram cocok untuk Anda yang suka berfoto. Ruangan paling favorit di sana adalah Infinity Room, di mana di dalamnya terdapat cermin dan bola lampu yang menghasilkan ilusi optik seakan Anda berada di ruangan besar.



Bounce Street Asia Trampoline Park



Bagi yang ingin berlibur sambil membakar kalori, Anda dapat berkunjung ke Bounce Street Asia Trampoline Park di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wahana yang ada di sini sangat beragam, mulai dari spider tower, foam pit, slam dunk, aero ball, gladiator warzone, wall climbing, dan berbagai wahana lain. Anda akan merasa lebih bugar dan sehat sehabis bersenang-senang di sini. (Ant/OL-6)