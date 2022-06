Cegah Penunaan Kulit Dini dengan Sari Buah dan Sayur

PASCA-pelonggaran PPKM level 1, masyarakat Indonesia kembali aktif berkegiatan di luar rumah. Paparan polusi dan perubahan suhu antarruang yang intensif dapat menyebabkan terjadinya penuaan dini pada kulit.

Penuaan kulit atau skin aging bukan monopoli usia lanjut, nyatanya bisa juga terjadi pada remaja dan usia 20-an sekalipun.



Skin aging terjadi ketika pergantian sel semakin melambat, produksi sebum berkurang sehingga membuat kulit semakin peka terhadap sinar matahari, polusi, dan perubahan cuaca, termasuk temperatur antarruangan. Dari tampilan luar, kulit menjadi mudah kering dan iritasi, serta tampak kusam.



Padahal perempuan Indonesia masa kini, khususnya Gen-Z dan milenials, menginginkan kulit sehat yang ditandai dengan kesan cerah, glowing dan juicy.

Juicy adalah istilah kekinian untuk kulit yang terlihat segar, sehat, lembap dan kenyal atau plumpy.

Baca juga: Perawatan Kulit Tepat Dapat Cegah Penuaan Dini



Menutrisi kulit dengan sari buah dan sayuran

Herborist sebagai salah satu merek perawatan kulit favorit perempuan Indonesia yang bernaung di bawah PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) dikenal dengan produk-produknya yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.

Kali ini, Herborist hadir dengan inovasi terbarunya untuk menjawab keinginan kalangan Gen Z dan millenial Indonesia mendapatkan kulit glowing dan juicy yang indah.



“Herborist Juice for Skin merupakan formulasi sempurna kandungan alami dengan active ingredient yang berasal dari buah dan sayur untuk mengatasi masalah kulit perempuan Indonesia,” ungkap Sumardi Widjaja, Direktur Operasional PT Victoria Care Indonesia Tbk dalam keterangan pers, Kamis (16/6).



Sesuai dengan tagline Herborist, Beauty by Nature, Juice for Skin hadir dengan menggunakan beberapa jenis buah dan sayur yang kaya akan antioksidan yaitu vitamin E dan polifenol.

Selain itu, Juice for Skin juga menggunakan active ingredients seperti hyaluronic acid dan nutri-collagen. Kombinasi bahan-bahan tersebut berperan penting untuk menghidrasi, mencerahkan serta menyejukkan kulit yang bisa didapat dari ketiga varian Herborist Juice for Skin.

“Dengan penggunaan secara rutin selama 21 hari, kulit tubuh dan wajah akan mendapatkan manfaat terbaik dari rangkaian produk Herborist Juice for Skin,” ujar Septyana Nataya, Brand Manager Herborist.

Herborist Juice for Skin hadir dengan tiga kategori produk, yaitu Exfoliating Gel Scrub, Face Scrub dan Body Serum. “Ketiga produk ini digunakan sesuai tahapan yang kami rekomendasikan,” imbuh Septyana Nataya.



Sebagai langkah pertama, oleskan Exfoliating Gel Scrub pada kulit dalam keadaan kering lalu gosok perlahan hingga sel kulit mati terangkat. Praktis, tanpa perlu dibilas.

Gel pembersih ini memiliki butiran mikro yang lembut efektif mengangkat sel kulit mati. Kandungan 10 kali vitamin E, hyaluronic acid, dan nutri collagen berperan penting untuk menghaluskan kulit.

Langkah kedua, gunakan Face Scrub dan oleskan lembut pada wajah dan leher dalam keadaan kering.

Selanjutnya, gosok perlahan hingga sel kulit mati terangkat dan bilas dengan air hingga bersih. Gunakan rutin dua kali seminggu.

Facial Scrub diperkaya dengan natural walnut scrub efektif mengangkat sel kulit mati pada wajah dan menjadikan wajah lembap, lembut, dan plumpy.

Puncaknya, gunakan Body Serum secara merata pada tubuh sebelum beraktivitas, 2 kali sehari di pagi dan siang hari.

Body Serum dengan white booster formula mampu melembabkan sekaligus mencerahkan kulit. Kandungan 5 kali vitamin E memberikan efek instant brightening yang menjadikan kulit cerah seketika.



“Gunakan rangkaian produk secara teratur dan nikmati hasilnya dalam pemakaian selama 21 hari saja,” imbuh Septyana Nataya.

Herborist Juice for Skin hadir dalam tiga varian dengan fungsinya yang berbeda. Raspberry & Tomato mengatasi kulit kering dan dehidrasi sehingga membuat kulit jadi lebih lembap dan terhidrasi.

Orange & Carrot memberikan energi pada kulit yang kusam sehingga kulit jadi tampak lebih cerah. Apple & Broccoli mengurangi kemerahan pada kulit sehingga lebih menyejukkan dan lembut untuk kulit sensitif. (RO/OL-09)