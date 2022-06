Hari Donor Darah Sedunia, Transfusi di Masa Pandemi Menyelamatkan Banyak Nyawa

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan jika aktivitas donor darah di masa pandemi sangatlah berarti lantaran bisa menyelamatkan nyawa banyak orang.

"Selama pandemi covid-19 donor darah terus dilakukan. Dengan melakukan itu, mereka telah memberikan layanan penting bagi banyak orang dan perlindungan bagi pasien dan sistem kesehatan," kata WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Selasa (14/6).

Hari donor darah yang diperingati setiap 14 Juni ini menandakan setiap manusia saling berkaitan melalui transfusi darah yang bisa menyelamatkan nyawa.

Donor darah adalah penyelamat dalam keadaan darurat bencana. Krisis kemanusiaan dan bagi orang-orang yang membutuhkan transfusi secara teratur.

"Pada hari donor darah, kami menyoroti kekuatan transfusi darah yang menyelamatkan nyawa. Donor darah sukarela datang dari berbagai kalangan. Tapi mereka memiliki satu kesamaan. Mereka memberikan diri mereka kepada orang lain. Orang yang bahkan tidak mereka kenal," ujarnya.

Sayangnya banyak negara atau wilayah tidak memiliki akses donor atau transfusi darah yang memadai. Padahal ada banyak ibu dan juga anak-anak yang membutuhkan transfusi darah agar tetap selamat.

"Namun, di seluruh dunia ada banyak komunitas tidak memiliki transfusi darah yang aman. Wanita/ibu dan anak-anak adalah yang paling berisiko. Jadi tolong, berikan darah jika anda bisa dan berikan secara teratur dan kepada jutaan pendonor darah di seluruh dunia," ungkapnya.

Hari donor darah sedunia diperingati untuk mengampanyekan transfusi darah yang aman untuk menyelamatkan sesama manusia. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pendonor darah sukarela yang tidak dibayar atas pemberian darah mereka yang menyelamatkan jiwa.

Tahun ini, slogan Hari Donor Darah Sedunia adalah Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives (Mendonorkan darah adalah tindakan solidaritas. Bergabunglah dengan upaya dan selamatkan nyawa.(youtube WHO/OL-5)