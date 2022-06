Program “We Are Together”, Saddam : Masa Depan Dunia Di Tangan Generasi Muda

PRESIDEN Asian African Youth Government (AAYG) Respiratori Saddam Al Jihad bergabung dalam “Member of International Prize Directorate”. Ia mengajak pemuda di Asia dan Afrika untuk mengikuti program tersebut.

Diketahui program “We Are Together 2022” telah diluncurkan di International Youth Forum “Eurasia Global” pada 9 Juni 2022 di Orenburg, Rusia. Saddam berharap, generasi muda di Asia dan Afrika dapat berkontribusi atas masalah - masalah kemanusiaan.

“Program ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan kontemporer dan generasi muda di Asia dan Afrika harus peka terhadap persoalan yang ada dengan adanya aksi nyata. Saya berharap anak muda dapat berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan,” kata Saddam, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/6/2022).

Saddam mengatakan, dengan program tersebut masa depan dunia akan berada dalam kondisi yang lebih baik yaitu oleh generasi muda. Menurutnya, maju atau tidaknya negara - negara di Asia dan Afrika sekitar 10 hingga15 tahun kedepan ditentukan seperti apa generasi muda saat ini.

“Generasi muda dalam membangun dunia ke depannya harus bersama - sama menyelesaikan masalah yang berhubungan kemanusiaan. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni Equal Opportunities and Social Justice, Ecology and Sustainable Development, and Medicine and Healthy Lifestyle,” kata Saddam.

Saddam yakin anak muda di kawasan Asia dan Afrika bisa menunjukkan kemampuan dan ide - ide brilian dengan mengikuti program “We Are Together” of the International Award.

"Tujuan dari adanya prizes ini adalah untuk mendorong masyarakat dan organisasi atas kontribusi besar untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Prizes ini juga didedikasikan untuk mendukung inisiatif yang terkait dengan perubahan sosial melalui kesukarelaan,” tandas Saddam. (OL-13)

