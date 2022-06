Lampaui Target Pengurangan Emisi, A.S Watson Terus Perkuat Komitmen Jaga Lingkungan

RITEL kesehatan dan kecantikan globa, A.S. Watson telah berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh bisnisnya dan turut mengatasi perubahan iklim.

A.S. Watsons telah mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada akhir 2021 dan sekarang mengumumkan target baru, dalam usahanya untuK memerangi perubahan iklim lebih cepat.

Pada 2019, A.S. Watson merilis target pengurangan emisi GRK untuk mengurangi emisi scope 1 dan 2 sebesar 40% sebelum 2030, yang dimulai dari 2015. Berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan target telah terlampaui dan mencapai 42% pada akhir 2021.

Dengan kemajuan yang signifikan, sekarang A.S. Watson mengumumkan target pengurangan emisi baru. Pertama, mengurangi emisi GRK scope 1 dan 2 sebesar 50% pada 2030 dari titik mula 2015. Kedua, mengurangi emisi GRK scope 3 dari pembelian barang dan jasa, transportasi hulu dan distribusi sebesar 58% dari nilai tambah ekonomi per dollar pada 2030 dari titik awal di 2018.

Ketiga, menjanjikan bahwa 33% pemasoknya berdasarkan emisi yang mencakup pembelian barang dan jasa yang dibeli, transportasi hulu dan distribusi akan memiliki target berbasis sains (SBT) pada 2027.

“Di A.S. Watson, melakukan hal yang benar bagi pelanggan kami dan bumi ini di hari ini dan esok, adalah tujuan kami. Sustainability adalah perlombaan dengan banyak rintangan. Dibutuhkan tekad dan ketekunan untuk melewati rintangan tersebut. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kami percaya kerja sama dengan mitra bisnis dan pelanggan, kami dapat membuat dampak yang lebih besar bersama-sama," kata Malina Ngai, Group Chief Operating Officer A.S. Watson dan CEO A.S. Watson (Asia dan Eropa) dalam keterangannya.

Ia menambahkan, target pengurangan emisi GRK yang baru adalah bukti komitmen A.S. Watson untuk mempercepat upaya keberlanjutan kami dalam membangun dunia yang lebih baik bagi semua.

“Selain tindakan kami untuk memerangi perubahan iklim, kami juga telah memperkuat komitmen kami terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSDGs), memperluas cakupan kami hingga 15 dari 17 UNSDG yang mencakup penggunaan energi bersih dan pengenalan perubahan iklim," imbuh Malinda Ngai.

Sebagai pelaku ritel, A.S. Watson memahami bahwa semuanya dimulai dari gerainya sehingga Greener Stores Global Framework baru saja diluncurkan pada April untuk mempercepat transformasi ritelnya sendiri menuju toko dengan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Skema itu diharapkan dapat memanfaatkan skalanya demi kebaikan untuk mempercepat gerakan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, karena 74% emisi GRK perusahaan berasal dari konsumsi listrik, menciptakan jaringan listrik yang efisien sudah menjadi prioritas utama A.S. Watson sejak 2021. Meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan energi terbarukan merupakan dua fokus utama dari Greener Stores Global Framework. Untuk mendukung misi ini, program manajemen energi global telah didirikan sejak 2014 untuk memantau inisiatif penghematan energi lokal.

A.S, Watson telah mencapai 100% listrik terbarukan untuk bisnisnya di tiga pasar utama Eropa. Ini termasuk Superdrug, Savers, The Perfume Shop, Kruidvat, Trekpleister dan ICI PARIS XL di Inggris, Belgia, dan Belanda. Sekarang 86% dari portofolio Eropa A.S. Watson telah menggunakan listrik terbarukan.

A.S. Watson selalu menjadi yang terdepan dalam mempromosikan dan menginspirasi budaya keberlanjutan di antara para pelanggannya. Melalui operasional gerai ritel sehari-hari, dan selalu mendorong pelanggan untuk memilih produk yang lebih sustainable dan greener

Sementara itu, melalui kampanye “The New Beautiful”, A.S Watson mengajak masyarakat untuk peduli lebih dari sekadar tampilan luar, dan lebih tentang bagaimana orang memperlakukan diri mereka sendiri, berbuat baik kepada satu sama lain, serta bumi ini.

Untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Watsons berencana meluncurkan Sustainability VR Hub pertama di pasar termasuk Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Vietnam, dan Turki untuk mempromosikan dan memotivasi pelanggannya dalam merubah perilaku untuk berkontribusi pada bumi dengan lebih berkelanjutan.

Fasilitas itu akan memberikan pengalaman virtual reality (VR) yang imersif kepada pelanggan untuk membantu mereka mempelajari lebih lanjut, bagaimana kita dapat membantu lingkungan juga dalam melawan perubahan iklim.

“Masa Depan adalah Sekarang. Sebagai leader dalam industri ritel kesehatan dan kecantikan, kami ingin menuntun dengan memberi contoh dalam meminimalkan dampak kami pada bumi kita, melibatkan dan mendidik pelanggan kami, dan menginspirasi bisnis partner kami untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil dan besar yang kami ambil sekarang akan berdampak besar di masa depan," ujar Ngai.

A.S. Watson telah merilis Sustainability Report 2021 yang menguraikan upaya dan pencapaian keberlanjutannya. Ini tidak hanya bekerja untuk membangun gerai yang lebih ramah lingkungan tetapi juga menciptakan budaya keberlanjutan di dalam dan di luar perusahaan.

Saat ini kita menjalani kehidupan normal yang baru. Laporan tersebut juga menguraikan upaya global A.S. Watson dalam memerangi pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir dan bagaimana kesiapannya untuk memberikan senyuman di wajah pelanggannya hari ini dan esok. (RO/OL-7)