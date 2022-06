UI Masih yang Terbaik di Indonesia

UNIVERSITAS Indonesia (UI) kembali menduduki posisi pertama sebagai universitas terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education (THE).

Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro dalam keterangannya, hari ini, menyampaikan rasa syukur atas hasil kerja keras seluruh sivitas akademika UI.

"Terus berkarya dan berkontribusi nyata dalam membangun negeri di era revolusi industri yang bergerak sangat cepat. Semoga kami bisa mempertahankan menjadi yang terbaik di tanah air dan masuk jajaran top 5 di Asia Tenggara," kata Prof. Ari.

THE melihat dari data yang mencakup 616 universitas dari 31 wilayah. Pada Rabu (1/6) THE kembali merilis THE Asia University Rankings 2022 dan hasilnya menempatkan UI pada jajaran Top 20 universitas terbaik di Asia Tenggara bersama perguruan tinggi top dunia seperti National University of Singapore (NUS) dan Universiti Malaya.

THE Asia University Rankings 2022 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, dipercaya oleh mahasiswa, akademisi, pemimpin universitas, industri, dan pemerintah.

Baca juga: Ketahui Sejarah OPEC Hingga Daftar Anggotanya

Ada lima bidang indikator kinerja THE Asia University Rangkings 2022, yaitu Teaching (the learning environment); Research (volume, income and reputation); Citations (research influence); International outlook (staff, students and research); dan Industry Income (knowledge transfer).

Amelita mengatakan UI unggul di Indonesia dengan overall score 32.4-34.6. Pada indikator Industry Income, UI memperoleh skor tertinggi dari 4 indikator lainnya dengan skor 80.7. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, pada indikator International Outlook dan Teaching, UI menempati peringkat pertama se-Indonesia.

Di level Asia Tenggara, UI memperoleh peringkat ke-18 dari 76 institusi. UI mengalahkan King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Chiang Mai University, dan Vietnam National University, Hanoi. Indikator yang unggul dari UI di wilayah Asia Tenggara adalah Teaching yakni, berhasil menempati peringkat tiga di Asia Tenggara setelah NUS dan Nanyang Technological University, Singapore.(Ant/OL-4)