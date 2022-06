Ketahui Sejarah OPEC Hingga Daftar Anggotanya

ORGANIZATION of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) adalah sebuah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak bumi.

OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Itu dikutip dari Modul Sejarah Kemdikbud Kelas XII yang disusun oleh Slamet Dumadi.

Indonesia bergabung menjadi anggota organisasi OPEC pada 1962. Kemudian pada 2008, Indonesia sempat mengajukan diri untuk keluar dari organisasi ini, karena sudah tidak menjadi pengekspor minyak.

Namun, setelah anggota OPEC merundingkan hal tersebut, Indonesia hanya dinonaktifkan sementara dari keanggotaan OPEC. Lalu pada 2014, Indonesia kembali aktif tapi keluar kembali pada November 2016.

Sejarah Berdirinya OPEC

Dilansir dari buku Pengetahuan Sosial Sejarah oleh Tugiyono, OPEC dibentuk pada 14 September 1960 di Irak. Negara pendiri OPEC adalah Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi pelopor pembentukan organisasi OPEC, dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait dan Saudi Arabia.

Negara Gabon pada 1973 bergabung dengan OPEC, dengan statusnya menjadi associate member. Markas OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa, sejak 21 Januari 1961 hingga Agustus 1966. Kemudian, dipindah ke Wina, Austria.

Awalnya, pembentukan OPEC berupaya mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak secara sepihak. Penurunan harga sepihak itu oleh perusahaan minyak terbesar yang disebut The Seven Mayor, milik Exxon, Texaco, Socal, Gulf, British Petroleum, hingga Shell.

Perusahaan raksasa minyak itu berasal dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat dan Jepang.

Tujuan OPEC

Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya. Dari pengalaman tersebut OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya, yaitu preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development melalui:

1.Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota.

2.Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota.

3.Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga.

4.Menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak.

5.Menjamin suplai minyak bagi konsumen.

6.Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil.

Daftar Anggota OPEC

OPEC memiliki 14 negara anggota sebelum Gabon (1975–1995) dan Indonesia (Desember 1962–Mei 2008) keluar. Pada Mei 2008, Indonesia mengajukan surat untuk keluar dari OPEC pada akhir 2008.

Sebab, Indonesia telah menjadi importir minyak sejak 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang ditetapkan. Hingga saat ini, OPEC terdiri dari 12 negara anggota.

Rinciannya, Aljazair (1969), Angola (1 Januari 2007), Libya (Desember 1962) dan Nigeria (Juli 1971). Kemudian, Arab Saudi (negara pendiri), Iran (negara pendiri), Irak (negara pendiri) dan Kuwait (negara pendiri).

Berikut, Qatar (Desember 1961) dan Uni Emirat Arab (November 1967). Lalu, Ekuador (1973–1993, kembali menjadi anggota sejak tahun 2007) dan Venezuela (negara pendiri).(OL-11)