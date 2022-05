Gandeng Arizona State University, Universitas Esa Unggul Hadirkan Pendidikan Kelas Dunia di Indonesia

UNIVERSITAS Esa Unggul (UEU) telah bergabung dengan Cintana Alliance, jaringan global universitas yang berambisi untuk mengembangkan dan meningkatkan program akademik berkualitas tinggi. Bekerja sama dengan Arizona State University (ASU), Cintana Alliance telah mewujudkan visi UEU untuk menjadi universitas kelas dunia, dan memberikan pendidikan unggul kepada siswa di seluruh Indonesia. Selama tujuh tahun terakhir, ASU dinobatkan sebagai universitas paling inovatif oleh US News and World Report dan salah satu universitas paling bergengsi di dunia versi Times Higher Education. ASU juga merupakan rumah bagi beberapa undergraduates teaching peringkat teratas di AS seperti dikutip U.S News & World Report.



UEU akan terus berprestasi dalam memenuhi tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjadi universitas kelas dunia, UEU akan bekerja sama dengan Cintana Alliance dan ASU untuk memodelkan praktik Pendidikan terbaik dari universitas pilihan di seluruh dunia.



UEU akan memulai transformasi digital untuk memodernisasi pengalaman pendidikannya, meningkatkan kurikulumnya, membuat program inovatif baru, dan memperluas peluang untuk kolaborasi penelitian—semuanya sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di lingkungan yang semakin global. Komitmen UEU adalah melampaui keunggulan akademis dan berfokus pada kegiatan yang mendukung masyarakat berdasarkan hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat.



Indonesia adalah pasar pendidikan tinggi terbesar di ASEAN, dengan 7,4 juta siswa yang terdaftar, dan 4,4 juta di antaranya (59%) belajar di institusi swasta. Pandemi telah menjadi katalisator yang kuat untuk perubahan dalam lanskap pendidikan global yang sudah berkembang dengan teknologi sebagai pendorong utamanya. Siswa di seluruh dunia telah memperoleh manfaat dari kemampuan untuk mengakses pelajaran berkualitas tinggi yang dirancang dengan prospek global saat belajar di negara asal mereka.



Bagi siswa di Indonesia, lingkungan belajar yang semakin global ini semakin menekankan pada keterampilan digital, pendidikan berkualitas tinggi, dan kewirausahaan.



“Berafiliasi dengan ASU, Universitas Esa Unggul akan mengakses praktik terbaik global dalam keunggulan akademik. Hal ini akan memungkinkan Universitas Esa Unggul untuk mengubah dirinya menjadi universitas internasional terkemuka di tanah air,” kata Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., MBA, IPU, Rektor Universitas Esa Unggul. “Universitas akan dapat mengintegrasikan konten dan kurikulum ASU ke dalam kurikulum lokal, serta meningkatkan kualitas sumber belajar yang tersedia bagi siswa di UEU."



"Di banyak wilayah di dunia, pendidikan berkualitas sulit ditemukan. Namun, pendidikan yang inovatif, dinamis, dan luar biasa dapat menjadi katalisator bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang penting bagi masa depan komunitas global kita," kata Presiden ASU Michael Crow. "Kami mengucapkan selamat datang kepada Esa Unggul di ASU-Aliansi Cintana, dan kami sangat senang karena mereka akan bekerja sama dengan ASU dan institusi lain di seluruh dunia karena mereka secara kolektif mendukung pengembangan mahasiswa, fakultas, dan masyarakat."



Aliansi Cintana didirikan oleh kemitraan antara Cintana Education dan Arizona State University. Anggota Cintana Alliance mendapatkan keuntungan dari akses ke sumber daya Arizona State University seperti kurikulum, keahlian pembelajaran digital, program penelitian kelas dunia, dan gelar terkoordinasi seperti beberapa jalur dan program master yang dipercepat yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan kredensial atau gelar dari ASU. Bekerja sama dengan ASU, Cintana akan memberikan Universitas Esa Unggul strategi, teknologi, dan manajemen terbaik melalui para ahlinya yang memiliki pengalaman puluhan tahun membangun dan mengembangkan universitas di seluruh dunia.



“Kami sangat senang menyambut Universitas Esa Unggul di Aliansi Cintana. Ambisinya untuk mendorong dampak pendidikan melalui peningkatan mutu dan inovasi, komitmen terhadap standar tinggi, dan berbagai pencapaian selama 28 tahun terakhir sangat mengesankan kami,” kata Douglas Becker, Pendiri dan Ketua Pendidikan Cintana. "Saat kami bekerja secara kolaboratif untuk mengembangkan lingkungan pembelajaran secara hibrid—lingkungan yang terdiri dari lingkungan tatap muka dan digital yang kuat, siswa di seluruh Indonesia akan memiliki akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas tinggi yang mereka butuhkan. Ini akan semakin meningkatkan potensi ekspansi institusi, serta memposisikan babak berikutnya sebagai salah satu pertumbuhan dan inovasi." (OL-10)