Dukung Generasi Muda Berani Ekspresikan Diri

PRODUK kopi bubuk instan dalam kemasan keluaran Wings Food, Neo Coffee meluncurkan kampanye baru bertajuk #JalaninCaraGue, sebagai lanjutan dari kampanye #IniCaraGue yang diluncurkan sebelumnya. Spirit dalam kampanye #JalaninCaraGue ini diimplementasikan ke dalam program Virtual Neo Fest 2022 yang inspiratif, sekaligus diwujudkan ke dalam kemasan dan formulasi baru, serta promo menarik dari Neo Coffee. Berbagai inovasi ini merupakan komitmen Neo Coffee untuk mendukung generasi muda agar berani mengejar passion mereka dan mewujudkannya dengan cara masing-masing.

Berbagai program serta inisiatif yang dihadirkan oleh pemain di industri kopi bubuk instan seperti angin segar bagi generasi muda. Survey lembaga riset Nielsen bertajuk Coffee Market Presentation (2021) pun menunjukkan bahwa value kopi bubuk terus bertumbuh selama satu tahun terakhir, dimana kopi instan 3in1 berkontribusi sebesar 11,7% terhadap pertumbuhan tersebut. Sementara itu, survey Kantar, salah satu lembaga riset independen berjudul Exploring Growth Opportunity in Coffee Market (2021) mengatakan bahwa generasi muda yang berusia 30 tahun ke bawah, merupakan konsumen terbesar dari produk kopi instan, karena rasa yang sesuai dan kepraktisan yang dihadirkan.

Baca juga: Ini Peran yang Bisa Dilakukan Anak Muda untuk Perbaiki Lingkungan

Vania Harista, Brand Manager Neo Coffee mengungkapkan, generasi muda saat ini membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi diri. "Lewat kampanye #JalaninCaraGue, kami ingin mendukung generasi muda berani mengeksplorasi diri, serta mewujudkan impiannya lewat cara yang unik dan otentik. Dengan adanya program Virtual Neo Fest 2022 serta wajah baru dan rasa yang semakin berkualitas dari produk Neo Coffee, kami berharap geNEOration (penikmat Neo Coffee) di manapun berada dapat terinspirasi untuk semakin berani mengekspresikan kreativitas mereka," ujarnya.

Sebagai rangkaian dari kampanye #JalaninCaraGue, Neo Coffee menyelenggarakan program Virtual Neo Fest 2022 yang berlangsung selama April hingga Mei 2022. Program ini digarap oleh 35 orang Neo Crew yang terdiri dari siswa dan mahasiswa yang terlibat dalam proses pembuatan konsep hingga eksekusi. Kegiatan yang dihadirkan pun dikemas secara menarik dan relevan bagi generasi muda. Mulai dari Neo Class berupa kelas online untuk mengakomodasi minat generasi muda di bidang music, beauty, content creation, cooking, dan e-sport, Neo Challenge di media sosial untuk unjuk bakat dan kreativitas, Neo Live Shopping bersama figur muda yang inspiratif, dan Neo Festival sebagai acara puncak yang terdiri dari penampilan musisi, talkshow interaktif, hingga door prize. Tampak antusiasme dari ribuan partisipan anak muda yang turut menikmati rangkaian kegiatan dari kegiatan Virtual Neo Fest 2022 ini.

Ziva Magnolya, anak muda inspiratif sekaligus special performer di kegiatan Neo Celebration mengatakan, kepercayaan dan dukungan orang sekitar juga menjadi faktor penting untuk dirinya bisa menjalani caranya mewujudkan mimpi menjadi seorang penyanyi. “Aku bersyukur punya support system yang kasih aku ruang untuk bisa mengekspresikan diri lewat musik. Juga hadirnya kopi instan yang selalu bisa diandalkan kapan saja dan dimana saja, karena bantu aku meningkatkan fokus dan menjalani produktivitas di tengah jadwal perform yang padat,” ungkapnya.

Vania Harista menambahkan, agar generasi muda semakin percaya diri mengejar passion dan dapat menikmati Neo Coffee dengan cara mereka, Neo Coffee juga hadir dengan kemasan baru yang lebih modern dan penuh semangat. Formulanya juga disempurnakan dengan rasa kopi yang lebih mantap dan creamy. Tidak hanya itu, Neo Coffee juga memberikan promo menarik beli 1 ekstra 1.

“Penyegaran Neo Coffee ini bagian dari upaya kami menghadirkan kopi instan berkualitas dengan harga terjangkau yang cocok untuk menemani generasi muda menjalani berbagai aktivitas mereka. Hal ini sejalan dengan filosofi perusahaan kami yaitu ‘the best things in life should be accessible for everyone,” ujar Vania. (RO/A-1)