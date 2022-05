Jelang Puncak Peringatan HLUN 2022, Elemen Masyarakat Tasikmalaya Bahu Membahu Lakukan Persiapan

SEHARI menjelang pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut (HLUN) 2022 kesibukan masyarakat Tasikmalaya semakin meningkat. Kesibukan tampak di kompleks SMK Plus Al Hasanah di Kecamatan Gunung Tanjung dan di Kantor Kecamatan Puspahiang.



Panitia, petugas terkait dibantu Tagana dan pilar-pilar sosial bahu membahu menyiapkan berbagai kelengkapan. Di antaranya pemasangan peralatan teleconference dan TV 50 inchi dan sound.



Tampak tenda juga sudah berdiri lengkap dengan karpet dengan dekor, backdrop, meja kursi untuk tamu, undangan dan pendamping.



Dua lokasi ini merupakan bagian dari titik-titik aktivitas pelaksanaan Peringatan HLUN 2022. Berbagai persiapan telah dilakukan di antaranya pemasangan umbul-umbul di titik-titik strategis yaitu jalan utama kecamatan, dan lokasi kegiatan.



Di Kantor Kecamatan Puspahiang, akan dihadirkan sebanyak 309 lansia. Mereka akan menerima layanan yang dibagi menjadi 3 pos yaitu Pos Pelayanan Kesehatan, Pos Pelayanan Pengurusan E-KTP, Pemberian Bantuan Sosial serta senam lansia.



Di sini, akan diberikan bantuan ATENSI dari Sentra Budhi Perkasa Palembang berupa bantuan kewirausahaan, perabot rumah tidak layak huni dan 2 ekor kambing (1 paket). Bantuan Kebutuhan Dasar dan Nutrisi (beras, minyak goreng, sarden, sandang, susu, Vit. C) sebanyak 304 paket. Bantuan Aksesibilitas (kursi roda, alat bantu dengar, tongkat ketiak (24 paket). Ada juga bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).



Di SMK Plus Al Hasanah akan menghadirkan 250 lansia. Mereka akan menerima layanan kesehatan, pelayanan E-KTP, dan pelayanan Vaksin Covid-19.



Pada saat acara diberikan bantuan Atensi yakni 250 paket nutrisi dan sandang, 7 set kacamata, 16 unit kursi roda adaptif, 40 unit kursi roda standar, 18 set alat bantu dengar, 24 batang tongkat jalan, 5 set walker, dan 1 paket sian hunian RTLH, dengan total bantuan senilai Rp548.705.000.



Diserahkan pula bantuan kearifan lokal Rp50.000.000 berupa usaha kelompok paguyuban lansia produktif berupa ternak ikan, ternak itik.



Kemensos juga membantu melalui Tagana Masuk Sekolah (TMS) di dua sekolahan oleh Dit. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Tagana. (OL-10)