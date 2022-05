Ini Hotel Bintang 4 di Bali dengan Fasilitas Memanjakan, Harga Mulai Rp300 Ribuan

DENGAN berbagai destinasi wisata di dalamnya, Bali kerap kali jadi destinasi impian untuk liburan. Baik itu bulan madu, liburan bersama dengan keluarga, rekreasi anak-anak sekolah, atau sekadar weekend getaway.

Apalagi berbagai sarana di Bali sudah sangat memadai dan diperbaharui secara berkala, membuat para pengunjung tidak bosan meski datang berkali-kali. Dari banyaknya pilihan penginapan, hotel masih menjadi primadona. Karena, berbagai fasilitasnya sangat memanjakan. Jenisnya pun beragam, ada hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

Kali ini akan diberikan rekomendasi hotel bintang 4 di Bali yang populer di telinga wisatawan.

Harper Kuta Bali

Hotel bergaya kombinasi antara modern dan rustic ini menjadi salah satu pilihan favorit pengunjung saat datang ke Kuta. Di dalamnya, terdapat 149 pilihan kamar dengan empat jenis tipe, yakni Superior, Deluxe, Family dan Harper Suite. Di setiap kamarnya, akan ada ada berbagai fasilitas nyaman yang membuat Anda layaknya di rumah sendiri.

Bagi yang gemar berenang, di sini ada outdoor pool yang diperuntukkan bagi orang dewasa dan anak-anak. Ada pula fasilitas spa yang membuat tubuh lebih rileks dan membuat suasana hati meningkat. Lokasinya berada di Jl. Legian No. 73, Kuta dan dekat dengan berbagai wisata populer. Misalnya saja Bali Sky Garden, Kuta Beach, dan lainnya. Harga sewa per malamnya, mulai Rp 300 ribuan saja.

Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport

Bagi Anda yang ingin memilih hotel bintang 4 tidak terlalu jauh dari bandara, rekomendasinya adalah Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport. Hanya butuh waktu kurang lebih 7 menit saja jalan kaki dari hotel ini ke airport, jadi meski berangkat pagi-pagi buta pun tidak masalah. Lokasi tepatnya berada di Jl. Airport Ngurah Rai No.7, Tuban, Badung.

Di sini menyediakan berbagai fasilitas kelas internasional, mulai dari bar modern, tempat fitnes, kolam renang outdoor, dan lainnya. Pilihan kamarnya ada 5, yaitu King Guest, King Room With Pool, Twin Guest, Twin Room, dan Family Room. Jika berkunjung sendirian bisa pilih King Guest Room yang bisa diinapi maksimal 2 orang. Jika menginap, per malamnya akan dipatok Rp 500 ribuan.

KajaNe Yangloni Hotel

Jika Anda merasa sesak dengan pemandangan gedung-gedung tinggi dan kemacetan, bisa pilihan hotel KajaNe Yangloni. Ini merupakan hotel yang berlokasi di areal persawahan, jadi akan membuat pikiran lebih tenang dan santai. Pilihan ruangannya beragam, mulai Deluxe, Junior Suite, dan Bale Villa.

KajaNe Yangloni Hotel tidak hanya menawarkan penginapan yang nyaman, namun juga memiliki beragam kegiatan seru. Mulai dari yoga, trekking, berkebun dengan tanaman organik, bisa romantic dinner, dan lain sebagainya. Alamatnya berada di Jl. Cok Rai Pudak No. 1, Peliatan, Ubud, Gianyar. Sewanya per malam dipatok mulai dari Rp 500 ribuan.

Four Points by Sheraton Bali, Kuta

Pilihan hotel populer lainnya adalah Four Points by Sheraton Bali. Ini merupakan hotel dengan desain elegan yang sudah dilengkapi fasilitas modern. Lokasinya tidak jauh dari berbagai tempat wisata, ada restoran, shopping mall, lokasi hiburan dan lain sebagainya. Bahkan jika ingin ke pantai, Anda hanya butuh waktu kurang lebih 8 menit jalan kaki.

Pilihan kamarnya ada beberapa jenis, mulai dari Guest Room 1 King Pool View, Guest Room 2 Double Pool View, dan lain-lain. Alamatnya berada di Jl. Benesari, Banjar Pengabetan, Kuta, Bandung. Untuk menginap di sini, per malamnya dipatok harga mulai dari Rp 600 ribuan.

Legian Beach Hotel Bali

Bangun pagi, langsung ke pantai, itulah yang akan Anda dapatkan jika menginap di Legian Beach Hotel. Di sini, Anda akan melihat panorama laut, pohon kelapa, pasir pantai, yang membuat liburan makin berwarna.

Aktivitas yang bisa dilakukan pun beragam, bisa menikmati Sunset Tea, Romantic Dinner, Floating Breakfast, Cooking Class, dan lainnya. Satu tempat saja sudah bisa berbagai aktivitas. Cocok sekali bagi Anda yang kerap kali malas untuk bepergian jauh.

Dengan pemandangan yang ditawarkan, hotel satu ini juga kerap jadi venue untuk pernikahan. Paket Yang ditawarkan mulai dari Diamond, Gold, Silver, sampai Best of Two Wedding. Pilihan akomodasinya juga banyak, ada versi Bungalows, Families, Rooms, dan juga Villa. Cocok bagi yang solo traveling maupun berombongan.

Hotel ini berada di Jl. Melasti, Legian Kelod, Legian Kuta. Harga per malamnya, dipatok mulai dari Rp1,2 jutaan.

Guest house, homestay atau hotel bintang rendah memang seringkali ditawarkan dengan harga murah. Namun seringkali fasilitasnya tidak lengkap. Bolehlah sesekali merasakan kenyamanan di hotel bintang 4 saat menginap di Bali. Rekomendasi hotelnya ada di atas ya. (RO/OL-10)