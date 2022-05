Pelajar Perlu Dibekali Mengelola Event Kreatif

Pelajar harus mengetahui pengelolaan event yang kreatif efektif. Pasalnya, pengelolaan event yang kreatif dan efektif akan menekan anggaran namun hasilnya tepat mengenai sasaran.

Demikian dikatakan Pakar Komunikasi dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Irmulansati Tomohardjo di Jakarta, Kamis (25/5).

"Kami akan mengajarkan pengelolaan event, How to Handle Event for Teenager, kepada para siswa SMA di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam rangka Social Volunteering, Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Jakarta, angkatan 38 di Mauk," kata Irmulansati yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta ini.

Menurutnya, pelatihan pengelolaan event tersebut sangat menarik karena akan disampaikan secara ringan, interaktif dan menghibur. "Kami juga akan menurunkan sejumlah mahasiswa magister ilmu komunikasi yang berpengalaman menggelar event untuk berbagi pengalaman. Hal ini menjadi bekal juga untuk siswa terutama menggelar event di masa pandemi," tuturnya.

Pelatihan pengelolaan event, kata dia, adalah satu dari sekian banyak program dalam Social Volunteering (Kerelawanan Sosial) yang akan diberikan kepada pelajar SMA, santri Pondok Pesantren, dan kaum perempuan yang bergerak di sektor UMKM di Kecamatan Mauk. Pelatihan pengeleloaan event kreatif akan digelar di SMAN 2 Mauk, Kabupaten Tangerang.

Tim pelatihan yang akan diturunkan adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, yakni Ade Alawi, Ajeng Asmawati, Aisyah Nur Fitriyyah, Nabilah Mayarizka, Didi Sunardi, dan Iqbal Darminto. “Kami sudah survei ke SMAN 2 Mauk. Alhamdulillah pihak sekolah, termauk para siswa, menyambut baik program Social Volunteering,” kata Didi Sunardi, Ketua Kelompok V.

Pembukaan Social Volunteering Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta akan dilaksanakan di Aula Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Sabtu (28/5). Kegiatan akan dihadiri Camat Mauk Arif Rahman, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Elly Yuliawati, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Heri Budianto, dan dosen-dosen Program Magister Ilmu Komunikasi serta undangan lainnya. (OL-12)