Sandiaga Dukung Pengusaha Lokal dengan Pelatihan UMKM

MENTERI Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama Yayasan Indonesia Setara dan Relawan Sahabat Sandi Uno memberikan Pelatihan Pemberdayaan UMKM kepada para peserta di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pelatihan tersebut dihadiri ratusan orang dari berbagai UMKM dan santri.

Pelatihan Pemberdayaan UMKM ini dilakukan guna meningkatkan hardskill para peserta dengan pelatihan membuat sabun cair atau detergen. Menurut Sandiaga, pelatihan ini nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan.

"Sabun ini selalu diperlukan oleh para pengusaha kuliner, maka dari itu mereka harus bisa mensubsitusi produk yang mereka buat sendiri, sehingga bisa dijual meningkatkan penghasilan, bisa membuka usaha yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja," kata Sandiaga, dalam keterangan persnya, Kamis (26/5/2022).

Sandiaga menganggap produk UMKM yang tersedia di Bangkalan salah satunya batik, sudah siap untuk Go Internasional. Tidak menutup kemungkinan produk lainnya juga akan dipromosikan ke ranah International.

"Kalau di Bangkalan kita lihat UMKM ini sudah ready untuk Go Internasional dan kami lihat produknya seperti batik sudah siap untuk Go Global. Mungkin produksi lainnya kita bantu untuk meningkatkan ekonomi kreatifnya dan kualitas produk untuk kita bawa ke level Go International," kata Sandiaga.

Salah satu santri Pondok Presantren At-Ta'awun Pedeng Socah Bangkalan, Munawaroh berharap masyarakat dapat mendistribusikan apa yang telah di pelajari. Sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan.

"Harapannya semoga yang mengikuti pelatihan malam ini bisa mendistribusikan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, bisa membuka lapangan pekerjaan, terutama masyarakat Bangkalan," kata Munawaroh. (OL-13)