Konferensi Tahunan IHRS Kembali Dihelat Tahun Ini

SETELAH dua tahun tidak diselenggarakan akibat pandemi COVID-19, kini, Indonesia HR Summit (IHRS), sebuah konferensi tahunan paling bergengsi mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) kembali diadakan. Sejak awal diadakan pada 2009, oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), IHRS ditujukan bagi para professional SDM dari berbagai industri baik di Indonesia maupun regional ASEAN.

IHRS 2022 ini merupakan ajang bergengsi ke-12 yang kali ini diselenggarakan oleh SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, RH Petrogas Companies in Indonesia, Premier Oil, bekerja sama dengan PT. Multi Taruna Sejati.

Menjadi sarana untuk bertukar ilmu dan pengalaman di antara para professional SDM, IHRS 2022 mengusung tema Post-Recovery Leap: Championing Resilient Workforce to Accelerate Digital, Transformation and Business Sustainability. Sebuah tema yang patut diantisipasi oleh para professional SDM untuk bangkit dan terus bergerak maju dalam membantu perusahaan dan industrinya menghadapi tantangan, serta beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tercipta akibat pandemi.

"IHRS 2022 yang akan diadakan secara hybrid ini akan diikuti oleh sedikitnya 900 profesional praktisi SDM dari berbagai industri, di antaranya BUMN, penerbangan, edukasi, rumah sakit dan medis, TI, aplikasi HR dan manajemen training, minyak dan gas, asuransi, manufaktur, pertambangan, startups, dan masih banyak lagi," kata Yodi, Panitia IHRS 2022 dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5).

Dengan mengikuti IHRS 2022, tentunya dapat membantu para profesional praktisi SDM dalam memperkaya pengalaman dan pengetahuan baru terkait dengan inovasi-inovasi terkini dunia SDM. Tidak hanya itu, dengan tema yang diusung tahun ini, diharapkan juga dapat menambah insting para praktisi SDM dalam mengelola dan menghasilkan bakat-bakat tangguh mumpuni di masing-masing perusahaan.

Pembicara Ahli

Ajang internasional ini, jelas Yodi, akan dihadiri oleh 30 pembicara, dibagi menjadi 20 sesi yang bisa diikuti dan 50 exhibitor. Hadir sebagai pembicara dalam IHRS 2022 ini di antaranya adalah Scott Friedman, CSP, Motivational Humorist juga penulis buku Celebrate! Lessons Learned from the World's Most Admired Organizations dan Gihan Perera, CSP, penulis buku The Future of Leadership.

Selain itu juga hadir sebagai pembicara: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri BUMN, Erick Thohir; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, dan tokoh-tokoh ternama lainnya.

Dijelaskan Yodi, ajang internasional ini akan diselenggarakan pada 28-29 Juni 2022 di Bali International Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia. Untuk mengikuti kegiatan ini silahkan mengakses www.hrsummitindonesia.com (OL-13)