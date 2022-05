Ajang Bezzera Latte Art Competition 2022 Resmi Dibuka

Ajang Bezzera Latte Art Competition 2022 yang digelar oleh Rotaryana sudah resmi dibuka. Kompetisi dapat diikuti oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia yang menggunakan mesin kopi Bezzera untuk bisa menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengkreasikan Latte Art berbahan dasar kopi.

Peserta dalam kompetisi ini akan menampilkan keahlian mereka yang dikemas dalam sebuah video menarik. Nantinya, video yang akan dikumpulkan melalui Instagram ini diharapkan juga sebagai sarana edukasi serta hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia seputar kopi dan Latte Art.

Presiden Direktur Rotaryana, Karisma Kamdani mengatakan, Bezzera Latte Art Competition 2022 ini merupakan ajang bagi para Barista untuk mengasah kemampuan, keterampilan serta kreativitas mereka dalam pembuatan Latte Art. "Selain itu ajang ini juga diharapkan dapat menginspirasi para barista dan komunitas kopi di seluruh Indonesia dalam mengembangkan industri kopi di Tanah Air" katanya.

Pendaftaran sekaligus video submission kompetisi dibuka pada 17 Mei- 05 Juni 2022 dan tidak dipungut biaya alias gratis. Video diunggah melalui akun Instagram masing-masing peserta disertai caption menarik tentang Latte Art yang dibuat.

Jangan lupa untuk mention dan tag akun Instagram Rotaryana menggunakan tagar #BLAC2022 #BezzeraLatteArtCompetition2022 #LatteArtCompetition dan #Rotaryana.

Untuk pendaftaran silakan kunjungi https://www.rotaryana.com/blac2022/ dan informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kompetisi bisa disimak di Instagram @rotaryana. Sebagai informasi, penilaian Latte Art mencakupi: Visual Foam Quality, Contrast Between Ingredients, Harmony, Size, Position of Pattern, dan Level of Difficulty Successfully Achieved.

Kompetisi ini menghadirkan tiga juri yang kompeten dan berpengalaman di bidang kopi, pertama Iwan Setiawan (Johni) dengan segudang prestasi salah satunya pernah meraih juara kedua Indonesia Aeropress Championship 2016 serta telah mengantongi Certified Judges Indonesian Coffee Event 2017, 2018. Juri kedua Johni, ada Fernando Ricardo Co-Founder Coffee rose sekaligus barista trainer yang juga sudah mengantongi Indonesia Brewer Cup Certified Judge.

Terakhir ada Marco Poidomani, orang pertama di Sisilia yang memperoleh sertifikasi sistem diploma kopi pada tahun 2012, sertifikat paling terkenal di seluruh dunia yang diberikan kepada para profesional kopi, yang diakui oleh SCAE (Speciality Coffee Association of Europe). Belum lama ini pada 2020 lalu, Marco berhasil menempati juara ketiga sebagai barista terbaik di final nasional kopi di Good Spirits.

Peserta yang lolos ke Babak Final akan bertanding secara langsung di Final Bezzera Latte Art Competition 2022 yang akan diadakan pada tanggal 2 Juli 2022 di Jakarta, dengan biaya akomodasi dan transportasi ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara.

Kesuksesan Bezzera Latte Art Competition 2022 ini nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi kompetisi saja, namun bisa menjadi community center. (OL-12)