Perempuan Indonesia Diajak Rayakan Kecantikan Alami

PERUSAHAAN Première Beauté secara resmi meluncurkan rangkaian skincare terbarunya yaitu Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products yang diciptakan khusus untuk kulit cantik alami.

Kedua rangkaian ini mengandung niacinamide dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan tujuh ekstrak herbal alami yang mampu meregenerasi kulit dan memancarkan kecantikan alaminya.

Vayanadela Murbarani, Assistant Brand Manager, Première Beauté mengungkapkan peluncuran ini bertepatan dengan The International Being You Day pada 22 Mei, sebuah hari yang dirayakan secara global untuk mengeksplorasi, menemukan, dan merayakan keunikan setiap individu.

Première Beauté pada momen ini mengkampanyekan semangat #EmbraceNaturalSkin dengan mengajak perempuan Indonesia untuk merayakan keunikan mereka dengan tampil cantik secara natural dengan Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products.

“Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products diciptakan untuk mendukung Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kami ingin Anda terlihat sehat dengan kulit yang cantik dan alami, karena merayakan kecantikan alami kulit merupakan langkah penting untuk mencintai diri sendiri,” ungkap Vayanadela alam keterangan, Jumat (20/5).

Melansir Medical News Today, banyak studi psikologi membuktikan, mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kesehatan mental dan kesejahteraan, menjaga depresi, dan kecemasan.

Untuk dapat menciptakan pikiran dan keadaan psikologis yang positif, haruslah dimulai dari dalam diri sendiri terlebih dahulu dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tampil percaya diri dan berbahagia dengan keunikan yang kita miliki.

Menurut health & skincare expert dr.Abelina, MM, MARS (MHA), salah satu cara terbaik untuk membuat diri bahagia adalah memfokuskan banyak waktu dan perhatian pada tubuh kita.

"Dengan memfokuskan diri pada tubuh kita maka akan langsung mengetahui apa yang dibutuhkan agar diri kita bahagia. dr.Abelina menganjurkan untuk merawat kecantikan kulit dengan produk skincare yang menjaga kecantikan alami kulit," katanya.

“Pilih skincare yang tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan mengandung bahan alami yang kaya nutrisi dan aman digunakan untuk segala jenis kulit wajah, apalagi tipe kulit wajah yang sensitif,” ujar dr.Abelina.

VP Product Development Première Beauté, Eric Urruti, menyatakan Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products merupakan rangkaian skincare terbaru Première Beauté yang mengandung bahan alami yang diciptakan untuk merawat kecantikan alami kulit sesuai semangat Première Beauté yaitu #EmbraceNaturalSkin.

"Rangkaian ini mengandung 99,4% niacinamide dengan kemurnian tinggi yang diimpor dari Eropa yang efektif mengurangi intoleransi kulit (alergi) dan dapat mencerahkan kulit dalam 13 hari," kata Eric Urruti.

"Beberapa uji klinis tingkat tinggi telah mengonfirmasi bahwa niacinamide dapat secara efisien dan aman bahkan mencerahkan warna kulit, dengan konsentrasi 2-5% efektif dan tanpa efek samping seperti alergi." jelasnya. (RO/OL-09)