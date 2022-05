Ini Daftar Nama Bulan dalam Bahasa Inggris Beserta Asal Mula

NAMA bulan dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah months of the year. Tahun baru disebut dengan new year. Seperti nama-nama hari, nama-nama bulan juga ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya.

Berikut merupakan penyebutan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris yang tidak jauh berbeda dengan penyebutan dalam bahasa Indonesia.

1. Januari - January.

2. Februari - February.

3. Maret - March.

4. April - April.

5. Mei - May.

6. Juni - June.

7. Juli - July.

8. Agustus - August.

9. September - September.

10. Oktober - October.

11. November - November.

12. Desember - December.

Baca juga: Daftar Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia

Dilansir dari The British Museum, berikut asal nama-nama bulan tersebut.

1. January diambil dari nama dewa Romawi Janus. Janus ialah dewa pintu.

2. February diambil dari festival penyucian Romawi yang bernama Februa.

3. March diambil dari nama dewa perang Romawi, Mars.

4. April diambil dari bahasa Latin Aperire yang berarti terbuka.

5. May diambil dari nama dewi Yunani Maia.

6. June diambil dari nama dewi Romawi Juno. Juni ialah dewi pernikahan dan kelahiran.

7. July diambil dari nama Kaisar Romawi Julius Caesar.

8. August diambil dari nama kaisar pertama Romawi, Augustus.

9. September, October, November, December diambil dari angka romawi 7 (septem), 8 (octo), 9 (novem), dan 10 (decem).

Bulan ketujuh tadinya dimulai dari September. Kemudian bulan ketujuh dan kedelapan diganti menjadi nama pemimpin Romawi (July dan August). (OL-14)