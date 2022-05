Brand Baju Lokal Ajak Tenaga Kesehatan 'Go the Extra Mile'

THE Scrub Project, sebuah brand baju jaga lokal Indonesia, membuat suatu gerakan yang disebut sebagai going the extra mile dalam seri ‘Featured SCRB Hero’ (FSH).

Gerakan ini mengajak beberapa tenaga kesehatan berprestasi yang berkontribusi di dalam dan luar dunia kesehatan untuk membahas mengenai passion dan motivasi mereka untuk meraih lebih.

Going the Extra Mile, biasanya merupakan fitur yang menonjol dari figur orang sukses dalam bidang apa pun yang ditekuninya.

Dengan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, lebih dari rata-rata, lebih dari kapasitasnya, bekerja lebih keras, berikan usaha tanpa batas dan tentunya akan membuka peluang untuk mengembangkan karier lebih cepat. Karena pada intinya, usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Konsep going the extra mile sendiri tidak hanya seputar memberikan usaha lebih pada satu hal saja, namun juga mengarahkan generasi muda saat ini untuk berkreasi dan eksplor hal-hal lain yang merupakan passion-nya. Bisa dibilang, going the extra mile juga artinya berani bermimpi lebih dan berusaha mencapainya.

Karena jam kerja yang padat dan seringkali terpaku dengan konsep pengabdian diri pada dunia kesehatan, tenaga kesehatan jarang yang memilih untuk menekuni atau mencoba hal baru di luar comfort zone-nya.

“Maka dari itu campaign ini ditujukan untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada nakes-nakes Indonesia agar dapat menggali potensi dan bakat mereka,” ujar Jessica Halim, Co-founder SCRB dalam keterangan pers, Selasa (17/5)

Sebagai seseorang yang go the extra mile dan menekuni beberapa bidang karier pada waktu yang bersamaan tentunya tidaklah mudah terutama dari segi time management.

Perlu kesadaran dan disiplin yang tinggi untuk mengemban beberapa tanggung jawab sekaligus.

Dalam salah satu episode FSH, SCRB mengundang dr. Rudy Kurniawan, SpPD, MARS, DipTH, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, founder dari Komunitas Sobat Diabet dan travel blogger.

dr. Rudy juga baru menyelesaikan pendidikannya sebagai Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Pelita Harapan dan Diploma in Travel Health dari Liverpool University.

Dengan begitu banyak peran dan tanggung jawab yang dimilikinya, kita banyak belajar bahwa work life balance merupakan kunci dari produktivitas.

Baru baru ini, SCRB mengajak seorang mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Elisa Jonathan, 23 , yang juga berkarier sebagai entrepreneur dan content creator untuk berbagi pandangannya mengenai financial independence sejak usia dini.

Sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa kedokteran, sekolah bisa memakan waktu lebih dari 5 tahun dan banyak pengeluaran yang perlu ditanggung orang tua.

Berawal dari kesadaran bahwa kemampuan mencari uang itu penting dimiliki dari usia muda, Elisa mulai belajar bagaimana caranya berbisnis, investasi, hingga mencari nafkah melalui media sosial.

Menurutnya, financial awareness merupakan cikal bakal dari financial independence yang dapat memberikan keuntungan berupa freedom of choice.

Elisa berharap dengan kemampuan mendapat passive income selain dari profesinya sebagai dokter, dirinya dapat mengurangi beban orang tua dan bisa memberi pelayanan pada pasien dengan lebih baik.

SCRB: The Scrub Project selalu berusaha menginspirasi nakes-nakes untuk asah bakat, gali kemampuan, temukan passion, dan memberi semangat untuk jangan takut mencoba hal baru.

Dengan menampilkan figur-figur lain yang sudah sukses menggali potensinya, SCRB berharap dapat memberikan sudut pandang baru dan memberikan dukungan pada tenaga kesehatan di Indonesia karena SCRB selalu berkomitmen serving you who serve others. (RO/OL-09)