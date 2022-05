Makanan dan Minuman yang Paling Diburu saat Ramadan 2022

MI INSTAN, madu, kue kering serta kopi menjadi makanan dan minuman yang paling laris selama Ramadan tahun 2022, ungkap Head of External Communications Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya.



"Madu, kue kering dan kopi adalah produk makanan minuman terlaris di Tokopedia Nyam!. Sedangkan mie instan jadi menu penyelamat sahur favorit di Tokopedia NOW. Meskipun bisa masak tetapi (orang-orang) tetap mencari yang cepat-cepat saja," kata dia dalam virtual media gathering, Kamis (12/5).



Baca juga: Lewat Aplikasi Ini, Warga Jakarta Bisa Cetak KTP dan KIA dalam 15 Menit



Dari sisi fesyen, kerudung, gamis dan peci menjadi beberapa produk fesyen muslim paling banyak diburu masyarakat selama Ramadan 2022. Ekhel juga menyebutkan, penjualan perlengkapan bahkan tercatat mengalami peningkatan hampir 4 kali lipat dibandingkan rata-rata per bulan selama tahun 2022.



Parsel Ramadan juga tercatat menjadi salah satu yang populer dan menjadi kampanye menarik bagi para pegiat usaha lokal.



"Produk parsel Ramadhan populer ada kue kering, perlengkapan ibadah, produk perawatan tubuh jenis parsel yang favorit selama Ramadhan," tutur Ekhel yang juga mengatakan jarak terjauh untuk pengiriman parsel yakni dari Pekanbaru ke Jayapura.



Ekhel menambahkan, perusahannya berkomitmen mendekatkan pembeli dengan penjual yang menjalankan usaha dekat dengan kawasan usahanya. Untuk itu, sejumlah inovasi pun dilakukan salah satunya dengan menghadirkan teknologi geo-tagging yang mengutamakan kurasi dari toko lokal terdekat.



"Di satu sisi pembeli bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan lebih cepat dan dekat terlebih dahulu, kita hubungkan dengan penjual. Dari sisi penjual, mereka bisa menjangkau pasar yang lebih dekat dan lebih mudah, dan kesempatan sama untuk bertumbuh. (Ant/OL-6)