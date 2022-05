Daftar Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia

PEREMPUAN merupakan istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sansekerta kata perempuan diambil dari kata per + empu + an. Per memiliki arti mahluk dan empu berarti mulia, tuan, mahir.

Kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari perjuangan para pahlawan wanita. Ada banyak nama pejuang wanita di negeri ini. Berikut beberapa pejuang perempuan yang bisa diteladani.

1. Raden Ajeng Kartini

Nama RA Kartini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Hari lahirnya bahkan dijadikan sebagai hari libur nasional. Perjuangannya untuk menyetarakan derajat perempuan, membuat namanya selalu dikenang.

2. Laksamana Keumalahayati

Beliau merupakan pahlawan dari Aceh. Disebutkan bahwa Keumalahayati merupakan putri dari Laksamana Mahmud Syah.

3. Rangkayo Rasuna Said

Tergerak untuk berjuang dalam bidang pendidikan. Dia pernah menjadi pengajar di Sekolah Diniah Putri dan turut memberikan pendidikan politik kepada murid-muridnya.

4. Martha Christina Tiahahu

Berjuang saat usianya masih sangat muda, yakni 17 tahun. Martha hadir dalam pertemuan di Saparua yang menjadi awal perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda.

5. Cut Nyak Dien

Sosok perempuan yang berperan penting dalam perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah. Disebutkan bahwa Cut Nyak Dien merupakan pejuang perempuan yang terjun langsung ke medan perang.

6. Dewi Sartika

Dewi Sartika membuka kegiatan belajar mengajar kemudian terdengar sampai ke telinga pemerintah. Hingga akhirnya ia diberikan izin untuk mendirikan Sekolah Istri yang menjadi tempat Ia berbagi ilmu.

7. Nyi Ageng Serang

Ia bertekad untuk mengusir penjajah. Ia berjuang karena merasa prihatin melihat rakyat yang disayanginya dikuasai oleh bangsa lain dan dipekerjakan paksa.

8. Cut Nyak Meutia

Cut Meutia berperan sebagai pengatur strategi pertempuran. Dari pemikirannya inilah, pasukan yang dipimpin oleh suaminya berhasil memporak porandakan pertahanan pasukan Belanda. (OL-14)