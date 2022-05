Berbagai Keseruan Saat Libur Panjang di Bigland Hotel Bogor

BIGLAND Hotel Bogor menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi tamu. Mulai dari kegiatan ramah anak yaitu mewarnai berbagai karakter kartun pada Sabtu dan Minggu (14-15/5/2022 dan 28-29/5/2022) pukul 8.00 WIB dan 16.00 WIB.

Selain itu, hotel bintang empat ini menghadirkan keseruan dan berbagai pengalaman untuk tamu dalam acara kuliner yang disediakan. Yaitu tiga kegiatan kuliner yang berbeda seperti Kuliner Legendaris Bogor di mana para pencinta makanan khas Kota Bogor bisa menikmati tanpa harus terkena macet atau mengantri.

Di hotel ini juga tamu dapat menikmati street food dari negara Jepang, Korea dan Indonesia yang dijajakan dengan gerobak-gerobak mulai dari toppoki, odeng, ramen, roti goreng dan masih banyak lagi. Selain itu, di Rooftop tertinggi Kota Bogor yang berada di hotel Bintang empat ini tamu dapat menikmati BBQ All You Can Eat dengan berbagai menu buffet dan makanan pendamping lain dengan pemandangan terbaik Kota Bogor.

“Kami akan menyambut tamu dengan berbagai kegiatan yang tidak hanya ramah untuk anak-anak namun memberikan berbagai pengalaman kuliner lengkap hanya dalam satu pemberhentian di Bigland Hotel Bogor untuk merayakan banyaknya hari libur bulan ini dengan harga yang sangat terjangkau” tutur Qinthary Zamianie Putri; selaku Marketing Communication Bigland Hotel Bogor.

Selain kegiatan-kegiatan menarik yang akan menemani liburan keluarga di Kota Bogor, tamu dapat memesan kamar dengan promo ‘Long Weekend Promo’ hanya dengan harga Rp650.000,- net sudah termasuk sarapan untuk dua orang.

Promo ini berlaku untuk Drirect Booking melalui WhatsApp atau telepon ke nomor hotel. Info dan Reservation (0251) 8305555 atau melalui WhatsApp ke nomor 0811-9625-627. (RO/OL-10)