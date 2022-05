Agar Siswa Dapat Masuk UNSW di Australia

GLOBAL Flow of Tertiary-Level Students yang dikeluarkan Unesco Institute for Statistics 2021: menunjukkan bahwa Australia masih menjadi tujuan favorit para siswa Indonesia tempuh pendidikan tinggi mereka di luar negeri. Dari 53.604 siswa Indonesia yang studi di luar negeri, sebanyak 13.880 memilih Australia sebagai negara tujuan studi diikuti oleh Malaysia dan Amerika di posisi ketiga.

Australia juga merupakan satu dari 10 negara terbaik dalam hal kualitas hidup dan melanjutkan pendidikan berdasarkan US News and World Report's 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, para lulusan akan memiliki banyak peluang karier di berbagai perusahaan multinasional baik di Indonesia ataupun negara tempat berkuliah. Perusahaan multinasional akan lebih tertarik terhadap kandidat yang memiliki reputasi gelar akademik, fasih berbahasa Inggris, serta tidak awam dengan pergaulan dan dunia internasional.

Popularitas Australia bukan saja karena merupakan negara yang berdekatan dengan Indonesia, tetapi diakui bahwa sistem pendidikan di Australia berada di jajaran terdepan dalam hal kualitas, reputasi, dan profesionalitas, serta memiliki reputasi akademis yang baik di mata industri global. Banyak universitas di Australia yang masuk dalam jajaran peringkat universitas terbaik dunia, salah satunya the University of New South Wales, Sydney, atau lebih dikenal dengan UNSW, dan masuk dalam peringkat 50 besar dunia. Tidak heran banyak pelajar dari Indonesia yang menjadikan UNSW sebagai pilihan utama universitas mereka di Australia.

Untuk mendapatkan kesempatan menjadi pelajar di UNSW bukanlah perkara yang mudah. Ini karena semakin baik reputasi universitas yang dituju maka persyaratan juga semakin berat. UNSW juga merupakan bagian dari Go8 (Group of Eight Australian Universities/Kelompok 8 Universitas Australia) dan menduduki peringkat tertinggi untuk kualitas dan penelitian. Karenanya para siswa di Indonesia dapat mengikuti Program Foundation sebagai program prauniversitas yang ditujukan bagi pelajar di Indonesia mempersiapkan akademik mereka menuju universitas di Australia, khususnya UNSW. Tujuan dari program itu ialah mempersiapkan para siswa dengan kemampuan pemecahan masalah dan soft skill untuk studi lanjut program sarjana, memperkuat level bahasa Inggris, melatih kepercayaan diri dan kemandirian, serta persiapan dan penyamaan kurikulum agar para siswa dapat beradaptasi dengan perkuliahan tingkat sarjana di UNSW.

Di Indonesia para siswa dapat mengikuti Program Foundation yang ditawarkan oleh Uniprep, salah satu unit pendidikan dari USG Education yang bergerak sebagai penyelenggara pendidikan internasional terintegrasi. Uniprep hadir sebagai program prauniversitas Internasional atau Foundation Studies bagi para siswa di Indonesia. Bermitra dengan UNSW Global sejak 1994, Uniprep memberikan kualitas belajar mengajar terbaik dalam menyediakan jalur internasional bagi para lulusan SMA dan pelajar Indonesia untuk menggapai mimpi besar mereka menuju the University of New South Wales (UNSW), Sydney.

Program Uniprep menawarkan beberapa area studi seperti Physical Science, Commerce, Actuarial Studies, Arts & Social Sciences, serta Design & Architecture. Dengan mengikuti program Uniprep para siswa selama delapan bulan para siswa akan mendapatkan landasan akademik, keterampilan belajar, serta kecakapan bahasa Inggris yang diperlukan untuk sukses di UNSW Sydney. Dengan demikian para siswa akan memahami gaya pengajaran di UNSW dan menyesuaikan diri dengan sistem pengajaran Australia sebelum perkuliahan dimulai.

Semua pembelajaran, kurikulum, dan standar yang ada di Uniprep sesuai dengan UNSW Foundation Year yang ada di Australia. "Bahkan ujian semester serta proses penilaian juga dikirim dan dilakukan langsung dari Australia," jelas Ario Muliawan selaku USG Education Head of Academics di acara Media Briefing yang diselenggarakan USG Education secara daring, Rabu (11/5). "Pembentukan kultur berpikir siswa yang independen, kreatif, dan berkarakter masyarakat dunia juga dikemas dalam program UNSW Young Leaders Program yang mengacu kepada komunikasi, kepemimpinan, kemampuan bahasa asing, dan sebagainya."

Untuk mengikuti program Uniprep, para siswa dapat memilih di antara empat lokasi kampus yang dimiliki oleh USG Education, yaitu Pondok Indah, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk (PIK), serta Bumi Serpong Damai (BSD). "UNSW berdedikasi untuk membentuk para lulusan berpikiran maju yang memberikan dampak positif di dunia. UNSW memastikan para mahasiswa menerima pendidikan yang benar-benar berorientasi praktik dan berfokus pada karir untuk membuka potensi mereka. Para mahasiswa akan menemukan dan mengembangkan berbagai kekuatan mereka melalui beragam pengalaman hidup yang menginsipirasi dari para akademisi terkemuka dunia," tutur Michelle Willoughby selaku Business Development Manager TNE dari UNSW Global.

"Para lulusan UNSW termasuk yang paling mudah bekerja di dunia. Melalui hubungan erat UNSW dengan industri di seluruh dunia, para mahasiswa memperoleh beragam keterampilan dan pengalaman, serta belajar dari para akademisi dan praktisi ahli yang terkemuka di dunia. Para lulusan UNSW memiliki tingkat penerimaan pekerjaan purnawaktu di atas rata-rata universitas di Australia dan gaji tertinggi," tambah Angie Tjai, Regional Manager Indonesia UNSW Global.

Pernyataan Angie itu diperkuat oleh salah satu lulusan Uniprep dan UNSW, James Christian, yang bertolak ke UNSW guna mendapatkan kualifikasi internasional. James menyelesaikan gelar Masternya di bidang Chemistry dan menetap di Australia untuk bekerja sejak 2018. "Sydney sebagai pusat bisnis dan teknologi Australia merupakan rumah yang penuh dengan peluang besar dan UNSW berperan besar dalam membangun fondasi karier global yang sukses," ungkap James yang kini menjabat sebagai Business Development Associate Physical Science Team UNSW.

Sebagai penyelenggara pendidikan internasional kelas dunia di Indonesia, dalam usianya yang sudah 28 tahun, USG Education terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa Indonesia. Perjalanan USG Education dalam memajukan perkembangan intelektual bagi pemuda Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Noble menjadikan para lulusan USG Education sebagai lulusan yang memiliki eksposur internasional, perilaku etis, dan dedikasi dalam komunitas. (RO/OL-14)